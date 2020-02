Wordt Amsterdam een huurstad? Het aantal koopwoningen daalt

Een open huis van een sociale huurwoning in Amsterdam. Beeld Arie Kievit

Dit blijkt uit onderzoek van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), dat woensdag is gepubliceerd.

Hoog inkomen

Op de Amsterdamse woningmarkt speelt het particuliere vrije huursegment een steeds belangrijkere rol, aldus het rapport Wonen in Amsterdam (WiA) . In de vrije huursector stijgen de prijzen snel, zo wordt vastgesteld. Huurders van vrije sector huurwoningen van particuliere verhuurders betalen gemiddeld bijna 1.300 euro huur per maand. Bij nieuwe contracten is dat gemiddeld bijna 1.400 euro.

Mensen die net een woning hebben gekocht of gehuurd betalen een groter deel van hun inkomen aan huur of hypotheek dan mensen die al langer een huis in Amsterdam hebben. Door de hoge prijzen van zowel koop- als huurhuizen zijn nieuwe Amsterdammers vaak mensen met een hoog inkomen. ‘Dit zorgt voor een verschuiving in de inkomensverdeling van de Amsterdamse huishoudens naar de hogere inkomenscategorieën.’

De nieuwe particuliere huur wordt niet alleen aangeboden door beleggers die koopwoningen omzetten in huurwoningen. De onderzoekers vermoeden dat een deel van het aanbod afkomstig is van huiseigenaren die verhuizen. Normaal gesproken zouden zij hun woning verkopen, nu kiezen zij voor verhuur.

Den Haag, Rotterdam

Ook Den Haag ziet een opmars van kopen voor de verhuur (het zogenoemde ‘buy-to-let’). In de laatste jaren gebeurde dat een kleine drieduizend keer per jaar op een totale woningvoorraad van zo’n 260 duizend woningen. Vanaf 1 januari 2017 nam het aantal particuliere huurwoningen in Den Haag toe met bijna 8 procent. Het aantal koopwoningen in Den Haag groeide eveneens, met 1,5 procent.

De gemeente Rotterdam verwijst naar een voorlopige raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal particuliere huurhuizen nam van eind 2017 tot eind 2019 toe met vierduizend objecten naar 111 duizend woningen. Utrecht voorspelde vorig jaar een gemeentelijk rapport dat het aandeel koopwoningen in de totale woningvoorraad zal dalen en het aandeel particuliere huurwoningen zal stijgen.

Tijdelijk contract

In Amsterdam bestaat de woningvoorraad voor 31 procent uit koopwoningen, voor 41 procent uit corporatiewoningen en voor 28 procent uit woningen van particuliere verhuurders. In 2019 zijn er afgerond 3.000 minder koopwoningen, terwijl er koopwoningen zijn bijgebouwd en er corporatiewoningen zijn verkocht. Vooral in de stadsdelen Centrum, Nieuw-West en Zuidoost deed zich een verschuiving voor van koop naar particuliere huur.

In de Amsterdamse particuliere huursector zijn de huurcontracten vaak tijdelijk, zo blijkt. Het aantal wisselingen van bewoners is hoog. Tussen 2017 en 2019 kreeg een kwart van de woningen een andere bewoner. In bijna de helft van de gevallen ging het daarbij om een particuliere huurwoningen.

Boetes ongemelde vakantieverhuur teruggedraaid De gemeente Amsterdam draait voor bijna 400 duizend euro aan boetes terug die werden opgelegd wegens vakantieverhuur zonder melding bij de gemeente. De Raad van State oordeelde onlangs dat verhuur van een woning aan toeristen, bijvoorbeeld via een verhuurplatform als AirBnB, niet is toegestaan, tenzij de verhuurder beschikt over een vergunning. Amsterdam had in een verordening vastgelegd dat een melding bij de gemeente volstond. Een aantal verhuurders kreeg een boete wegens ongemeld verhuren. Die straffen worden geschrapt, als deze nog niet onherroepelijk zijn geworden. Boetes wegens illegale verhuur blijven wel staan.