Wordt Air France-KLM-topman Janaillac straks door zijn personeel weggestuurd?

Betere cijfers KLM Met 60 miljoen euro zette KLM in het eerste kwartaal een prima operationeel resultaat neer, maar dat succes wordt tenietgedaan door verliezen aan Franse zijde. Air France sloot het kwartaal af met een operationeel verlies van bijna 180 miljoen euro door de stakingen, felle concurrentie op de thuismarkt en gestegen brandstofprijzen. Dat KLM betere cijfers overlegt, is geen verrassing: in 2017 was de operationele winst aan Nederlandse kant (910 miljoen) ook hoger dan bij Air France (588 miljoen euro).

De Haan noemt Janaillacs beslissing om een referendum uit te schrijven 'zeker gerechtvaardigd'. Niet alleen omdat de stakingen Air France al honderden miljoenen euro's kostten - 'geld dat nodig is voor investeringen in dienstverlening en digitalisering' - maar ook omdat KLM al jaren beter presteert.



Dat Air France-KLM in het eerste kwartaal van 2018 een operationeel verlies van 120 miljoen leed, is volledig aan de Fransen te wijten, zo werd vrijdagochtend duidelijk bij de presentatie van de kwartaalcijfers (zie kader).



Door de grote verschillen staat de verstandshouding tussen de Nederlanders en Fransen op scherp. 'Het is van levensbelang dat Air France nu hervormt', zegt ook Swankhuizen. 'Het referendum van Janaillac is een noodgreep. Voor de toekomst van het bedrijf moet hij de vakbonden wel passeren.' Al zou KLM-topman Pieter Elbers zich nooit iets soortgelijks in zijn hoofd halen, voegt Swankhuizen daaraan toe. 'In Nederland blijven we altijd in gesprek, maar in Frankrijk bestaat een conflictcultuur.'



Dat Janaillac niet op aarde is om de Franse vakbonden te behagen, liet hij van 2012 tot 2016 zien als bestuursvoorzitter van Transdev, in Nederland bekend als eigenaar van busmaatschappij Connexxion. Janaillac, die zijn opleiding genoot aan de Franse economie-opleiding HEC, zag er als baas van Transdev geen been in om onrendabele bedrijfsonderdelen failliet te laten gaan. In bijna anderhalf jaar halveerde hij er de bedrijfsschuld. Zo snel is het hem niet gelukt om de bezem door Air France te halen.