Worden zondaren die sparen steeds harder gestraft?

Sparen was een van de hoogste deugden in de tijd dat op zondag alleen de kerken open waren.

In dit tijdsgewricht, waar op zondag vooral wordt gewinkeld en gerecreëerd, is sparen de nieuwe zonde. Eerst nog een dagelijkse, maar inmiddels een echte doodzonde, waarbij biechten ook niet meer helpt en eeuwig branden in de hel dreigt.

Zelfs in het aardse bestaan is sparen moreel verwerpelijk. De spaarders zijn daarom door de hoogste rechter van Nederland tegen elkaar uitgespeeld, waarbij een klein deel dat op tijd aan de bel trok wél te veel betaalde belasting terugkrijgt van de fiscus, en het overgrote deel dat erop vertrouwde dat iedereen gelijk was voor de wet niet.

Maar ook de banken zetten de spaarders in de hoek. Sinds begin dit jaar is de hypotheekrente in Nederland als gevolg van de toenemende inflatie gestegen van 1 naar 4 procent. De spaarrente is nog nauwelijks omhooggegaan. De banken hebben de negatieve rente afgeschaft voor spaarders met tegoeden boven een ton. Maar rente vergoeden over spaarsaldi zit er niet in. Bij ABN Amro en ING is de spaarrente 0,00 procent, bij Rabo 0,01 procent. Wie er nog iets aan wil overhouden, moet zich in de exotische armen van de Yapi Kredi of Big Bank storten. Gezien het spaartarief van 0,65 procent is zelfs daar een miljonair die wil leven van de rente tot de bedelstaf veroordeeld.

Hoe kan het? In het verleden zeiden banken dat ze een boete van een half procent rente in rekening moesten brengen aan spaarders omdat ze bij de ECB ook een half procent toe moesten betalen op het geld dat ze daar stalden. Maar inmiddels heeft de ECB in twee stappen de rente verhoogd van -0,5 procent naar +0,75 procent. Dus het zou redelijk zijn als de banken dan ook hun spaarders weer 0,75 procent rente geven. Maar daar zitten de grote banken nog mijlenver van vandaan.

Blijkbaar zitten de banken helemaal niet te wachten op een toevloed van spaargeld. Er is geen markt voor. Bedrijven lenen nauwelijks voor investeringen, consumenten nauwelijks voor aankopen en huizenkopers nauwelijks voor woningen. Dus spaarders moeten op een houtje bijten, ondanks de zogenoemde rente-explosie. Ze zijn eigenlijk nog nooit zo slecht af geweest. Bij een inflatie van 17,1 procent verdampt spaargeld nu even snel als een plas water in een hittegolf. Vele spaarders moeten met nostalgie krijgen naar de coronatijd, toen ze een half procent toe betaalden, maar de inflatie niet meer was dan 1 procent.

Misschien is het een linkse agenda van de duistere macht die de vermogensongelijkheid in Nederland wil aanpakken. De trias politica van uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht spant met de banken samen tegen de burgers die op hun geld blijven zitten. Maar als het een radicale nivelleringsmaatregel is, moet dat gewoon worden gezegd en moeten jongeren niet eerst tot sparen worden aangemoedigd. Sparen voor een aanbetaling op een huis is nu even zinloos als trainen voor een plek in het Nederlands elftal door een 60-jarige.

Hopelijk toont Petrus aan de hemelpoort enige clementie.