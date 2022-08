Worden we blij van kinderen maar niet gelukkiger?

Macro-economisch gezien zou voor iedere nieuwe geboorte de vlag uit moeten worden gehangen – rood bovenaan – want vergrijzing is een van de grote problemen van de wereld.

Maar micro-economisch zijn kinderen van een lust in een last veranderd. Hoewel sociale media vol staan met foto’s van trotse ouders met hun stralende kids blijkt uit nieuwe studies dat er geen relatie is tussen kinderen en geluk.

‘Kinderen maken blij, maar niet gelukkiger’, kopte de Britse krant The Times op 6 augustus boven een essay van Emma Duncan die net haar laatste nog thuiswonende kind had afgezet op het vliegveld voor een wereldreis van een jaar en een zucht van verlichting slaakte. ‘Het enige symptoom van het lege-nestgevoel is een grote glimlach’, stelde Daniel Gilbert, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Harvard, vast.

Gek genoeg worden kinderloze ouders vaak als zielig gezien. Zij zouden niet alleen de vreugde van het ouderschap missen, maar krijgen ook minder maatschappelijk respect. Daarom gaan sommige mensen tot het uiterste om toch maar kinderen te kunnen opvoeden.

In 2019 onderzocht de European Research Council de relatie tussen vruchtbaarheid en welzijn in 22 landen. Reden voor het onderzoek was het dalende geboortecijfer. De conclusie was dat het welzijnsgevoel van mensen daalt zodra het ouderschap begint. ‘Dit is wat de ouderschap-gelukskloof kan worden genoemd’, aldus het onderzoek. Een van de redenen is dat het opvoeden van kinderen veel tijdsintensiever is geworden. In 1965 waren ouders gemiddeld een halfuur per dag bezig met de zorg en opvoeding van kinderen. In 2012 was dat vijf keer zoveel. In 1965 mochten kinderen worden gezien, maar niet worden gehoord. In 2012 moesten ze zich laten horen en moest er naar hen worden geluisterd. Tegelijkertijd is in dezelfde periode het aantal moeders dat is gaan werken, geëxplodeerd. ‘Volledig werkende moeders zijn 40 procent meer gestresst dan vrouwen zonder kinderen’, aldus het onderzoek.

In het verre verleden waren kinderen onvermijdelijk en een economische noodzaak. Zij hielpen mee in de winkel, werkten op het land en gingen naar de fabriek. Oudere kinderen zorgden voor de jongere kinderen. In de westerse welvaartsmaatschappij is dat veranderd. Kinderen zijn steeds duurder geworden. Om ze een kans in het arbeidsproces te geven, moet meer geld in hun studie worden geïnvesteerd. ‘Wie kinderen neemt, doet dat als een uiting van levensstijl, de gedachte dat hiermee het leven compleet wordt gemaakt of een doel wordt gecreëerd’, aldus de Israëlische econoom Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar in 2002. In de Amerikaanse staat Texas deed hij onderzoek naar wat mensen gelukkig maakt. De zorg voor kinderen stond op de een na laatste plaats, voor de zorg voor het huishouden, en ver na winkelen, koken of sporten.

Misschien is de beste oplossing voor het behoud van deze wereld te stoppen met het krijgen van kinderen. De mensheid sterft weliswaar binnen een eeuw uit, maar tot die tijd leeft iedereen net zoals in een sprookje lang en gelukkig. En daarna kan de de evolutie opnieuw beginnen en krijgt de aardbol een miljoen jaar rust.