Worden alle conglomeraten vermalen tot appelmoes?

Het is dé trend van 2022: het opsplitsen in steeds kleinere eenheden. Het gebeurt in de politiek, waar de Tweede Kamer langzaam verwordt tot een ratjetoe van honderdvijftig eenmansfracties. En het gebeurt in het bedrijfsleven.

Grote multinationale ondernemingen worden onder dreiging van aandeelhouders in stukken gesneden als appels voor een appeltaart. In het ene geval worden de florerende delen gescheiden van de delen waarop de eerste beurse plekken zijn te zien. In het andere geval worden de delen eraf gehaald waarop nog gif wordt gespoten, zodat de drempel voor duurzame beleggers verdwijnt.

Het speelt in de olie-industrie, in de chemie, in de levensmiddelen- en in de auto-industrie. Fameuze conglomeraten als General Electric en Philips zijn al in stukjes gehakt. Vrijdag maakte Bloomberg bekend dat Ford van plan zou zijn de productie van de nieuwe elektrische auto’s te scheiden van die van auto’s met een verbrandingsmotor.

Ford wil 20 miljard dollar investeren in de ontwikkeling en productie van elektrische auto’s. Er zijn nieuwe fabrieken in Kentucky en Tennessee gepland. Maar investeerders zijn terughoudend, omdat het concern nog op twee gedachten leunt. Voorlopig maakt Ford nog vooral benzineauto’s. Slechts 10 procent van de nieuwe Fords is elektrisch aangedreven. Pas in 2030 zullen elektrische auto’s de helft van de productie van Ford vormen.

Investeerders steken hun geld liever in Tesla of Rivian die alleen elektrische auto’s produceren. Ter vergelijking: het aandeel Ford is maar vier keer de winst per aandeel waard, dat van Tesla 175 keer de winst per aandeel. Op de aankoopprijs van Ford wil een belegger in vier jaar terugverdienen en voor die van Tesla neemt hij 175 jaar de tijd.

Blijkbaar is een bedrijf met verschillende activiteiten voor beleggers te complex geworden. Dat het ene deel in een bepaalde periode de verliezen van het andere deel opvangt, is een ouderwetse gedachtenkronkel uit de tijd dat nog op de lange termijn werd belegd. Nu eisen investeerders focus. Een groot deel van de beleggers kiest exclusief voor duurzaam. Olieconcerns als Shell kunnen prachtige plannen voor duurzame energie ontwikkelen, maar esg-beleggers (ecologisch, sociaal en governance) stappen niet in omdat Shell vooral geld blijft verdienen met fossiele brandstoffen.

Een concern als Unilever staat vanwege heel andere redenen onder druk zichzelf op te knippen. Daar staan de hoge marges op persoonlijke verzorgingsproducten in schril contrast met de lage marges op voedingsmiddelen. De beurskoers van het concern kampt daardoor met de zogenoemde conglomeraatskorting. Of de onderdelen van Unilever zijn op de beurs afzonderlijk meer waard dan samen. Boven zulke concerns houdt zich altijd een zwerm aasgieren op.

Vorige week maakte Toshiba, een van de meest iconische Japanse zaibatsu’s , noodgedwongen bekend de chipsdivisie apart naar de beurs te brengen. Ook dit concern had last van zogenoemde activistische beleggers die deze conglomeraatskorting niet meer accepteren.

En zo worden de beursgenoteerde bedrijven stukje bij beetje versneden. Nog een eeuw fixatie op de aandeelhouderswaarde en er zal alleen appelmoes overblijven. Bij de Tweede Kamer is dat nu al bijna het geval.