‘Woonkloof’ tussen huizenbezitters en huurders groeit verder

Beeld ANP XTRA

Dat blijkt uit nieuwe cijfers over de vermogensverdeling die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag presenteert. Het CBS kijkt daarvoor naar het private vermogen bij de bijna 8 miljoen huishoudens: onroerend goed, aandelen en obligaties, bank- en spaarrekeningen minus de schulden. Bijna zes op de tien huishoudens hebben een eigen woning.

De inkomensongelijkheid in Nederland is internationaal gezien niet groot, de vermogensongelijkheid wel. Het totale vermogen bedroeg begin vorig jaar 1.830 miljard euro. Daarvan was ruim 60 procent in handen van de 10 procent huishoudens met het meeste vermogen. De rijkste 1 procent heeft met 26 procent meer dan een kwart van al het private vermogen in handen. In de top van de vermogensverdeling zitten veel directeuren met een eigen bedrijf.

Deze vermogensongelijkheid was eerder nóg groter, maar door de stijgende huizenprijzen waarvan zes op de tien huishoudens profiteren, wordt het verschil met de allerrijksten kleiner. Die profiteren ook van de duurdere huizen, maar ze hebben daarnaast nog veel ander vermogen. Daardoor wordt de kloof met ‘gewone’ huishoudens, voor wie de eigen woning veruit het belangrijkste bezit is, relatief kleiner.

De huishoudens in de onderste helft hebben weinig of geen vermogen, of vooral schulden. Hun vermogen kwam begin 2020 uit op 6,1 miljard euro. De bovenste helft bezat 1.824 miljard euro, bijna 300 keer zoveel. Wel kwam de onderste helft begin 2020 voor het eerst in tien jaar weer boven de nul uit. Daarvoor hadden deze huishoudens een negatief eigen vermogen: ze hadden meer schulden dan bezit. Volgens het CBS heeft het brede economische herstel (tot aan corona) daaraan een eind gemaakt.

De donderdag gepresenteerde cijfers zijn van begin 2020, dus van voor het begin van de coronacrisis. Het is nog de vraag wat de pandemie voor gevolgen heeft voor de vermogensverdeling – dat moet volgend jaar blijken uit de cijfers over vorig jaar – maar het lijkt erop dat de ruime steun van de overheid na de eerste klap heeft gewerkt. Het aantal faillissementen bleef beperkt en met veel bedrijfswinsten ging het niet slecht. Ook de huizenprijzen en de beurzen stegen ondanks de crisis verder.