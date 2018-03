Woonbond: Woningcorporaties verdienen jaarlijks gemiddeld 1.500 euro aan een sociale huurwoning

Inkomensafhankelijk

Niet alleen sociale huurwoningen worden steeds duurder, ook in de vrije sector lopen de prijzen sterk op

Om scheefhuur te voorkomen, geldt voor sociale huurwoningen een inkomensafhankelijke huurverhoging. In 2017 mocht de huur van bewoners van sociale huurwoningen met een inkomen boven de 40.349 maximaal 4,3 procent stijgen. Bij een lager inkomen steeg de huurprijs maximaal 2,8 procent. De Belastingdienst deelt inkomensgegevens met woningcorporaties om te bepalen wie in aanmerking komt voor een verhoging van de huur.



Volgens de Woonbond is dit in strijd met het recht op privacy. Het sleepte woningcorporatie Aedes in januari voor de rechter. Die oordeelde dat het huidige beleid kan blijven bestaan.



Niet alleen sociale huurwoningen worden steeds duurder, ook in de vrije sector lopen de prijzen sterk op. Een huurwoning in de vrije sector kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1.000 euro per maand, bleek vorige maand uit cijfers van makelaarsvereniging NVM en Vastgoed Management Nederland.



Het tekort aan huurwoningen in het middensegment (710-1.000 euro) is volgens de NVM nog 'erg groot'. Nieuwbouw is er wel - vorig jaar werden 15 duizend nieuwe huurwoningen in de particuliere sector gebouwd. Dat is een toename van 80 procent ten opzichte van 2012, toen de bouw was ingezakt door de economische crisis. In Amsterdam, waar de vraag naar woningen het grootst is, heeft slechts 7 procent van de nieuwbouwwoningen waarvoor een nieuw contract werd afgesloten een middelhoge huur.