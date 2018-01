Woningverkopen dalen voor het eerst sinds crisis in 2008: beperkt aanbod en (te) hoge prijzen zijn de boosdoeners

Hoe ontwikkelt de huizenmarkt zich in uw regio? Bekijk hier zelf de historische ontwikkelingen in de regio's door een postcode op te geven. ©

De huizenprijzen stegen met gemiddeld 9,1 procent en gingen naar een hoogtepunt van 269 duizend euro. Woningen stonden gemiddeld maar 52 dagen te koop; dat was een jaar eerder nog 76 dagen. En bijna 28 procent van de woningen werd boven de vraagprijs verkocht. Tegelijkertijd werden in de laatste drie maanden 36 procent minder woningen aangeboden dan eind 2016.



Dat laatste vormt, in combinatie met de strengere regels die worden gesteld aan financiering, 'een extra belemmering voor starters op de woningmarkt', zegt voorzitter Ger Jaarsma van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) over de jongste kwartaalcijfers van zijn organisatie. De krapte in het woningaanbod en de daardoor stijgende prijzen maken consumenten in zijn woorden 'kop- en koopschuw'.



'Consumenten hebben niet langer zin om in de rij te staan voor een woning - en vlak voor de drempel te horen dat die al is verkocht aan een ander.' Gevolg: voor het eerst sinds de financiële crisis van 2008 is het aantal woningverkopen in een kwartaal gedaald, met 6 procent. Dat lot treft het overgrote deel van de markt. In 52 van de 76 regio's die de NVM onderscheidt werden er minder woningen verkocht. Vorig jaar heerste er slechts in vier regio's malaise.