Wonen in een omgebouwd winkelpand? Dat levert 6.500 huizen op, denkt de NVM

Sinds de coronacrisis is de leegstand in winkelstraten toegenomen. Beeld Marcel van den Bergh

Er wordt al langer gekeken naar mogelijkheden om winkels te veranderen in woningen. De grote woningnood die er nu heerst, wordt er evenwel amper mee opgelost. Bijna een miljoen woningen moeten er tussen nu en 2030 bij komen in Nederland. Begin dit jaar was er een tekort aan 330 duizend woningen, zegt de NVM. Daar staat 800 duizend meter vloeroppervlak tegenover in winkels die al langer dan een jaar leeg staan.

Het in woningen veranderen van winkels kent zijn eigen uitdagingen. Het bestemmingsplan moet het toestaan, aldus de NVM, die gemeenten oproept om samen met vastgoedeigenaren en makelaars op te trekken. De makelaarsvereniging denkt wel dat steden de noodzaak tot ingrijpen zien. Door de coronacrisis is de leegstand in winkelstraten alleen maar toegenomen omdat consumenten nog meer online zijn gaan winkelen en bestellen.

Ook de ligging van het winkelpand, de kosten van de verbouwing en gebrek aan daglicht spelen bij de haalbaarheid van een transformatie een rol.

De prognose van de NVM ligt lager dan berekeningen die vastgoedadviseur Colliers International vorig jaar bekendmaakte. Die ging uit van circa 10 duizend nieuwe woningen die aan het Nederlandse woningbestand zijn toe te voegen door leegstaande winkels om te bouwen. Colliers zegt dat een op de tien winkels niet in gebruik is. Daarvan is 40 procent geschikt voor bewoning. Bij de rest zitten vorm, afmetingen, locatie of een gebrek aan lichtinval de weg.

In oktober schreef het Centraal Bureau voor de Statistiek dat in 2019 rond de 12.500 woningen zijn gecreëerd door bestaande gebouwen om te bouwen. Bijna de helft van die nieuwe woningen zit in voormalige kantoorgebouwen. Ook scholen, ziekenhuizen en kerken zijn geschikt.

De NVM meldde vorige week nog dat de huizenmarkt oververhit blijft. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het tweede kwartaal naar 410 duizend euro, 20 procent meer dan een jaar geleden. De organisatie spreekt van de grootste prijsstijging sinds 1995, toen zij voor het eerst de prijzen en verkopen ging meten. Ongeveer driekwart van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht.