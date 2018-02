Wonen in Amsterdam inmiddels bijna onbetaalbaar - wie gaat het tij keren?

Onderdak voor leraar en politieagent

Het realiseren van meer betaalbare woningen is ook een belangrijke doelstelling van het kabinet. Onlangs kreeg verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (D66) een advies van een commissie onder leiding van oud-burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel. Die stelt onder meer voor een 'noodknop' in te stellen voor steden of gebieden, waar in hoog tempo sociale en middeldure huurwoningen verdwijnen. Ivens heeft de minister in een brief laten weten dat Amsterdam om zo'n noodknop zit te springen.



De huizenprijzen in de hoofdstad zijn de afgelopen jaren met tientallen procenten gestegen en de huren volgen die trend op de voet. Wie nu bij een particulier een huis huurt, betaalt gemiddeld 1.327 euro per maand, blijkt uit het Wonen in Amsterdam.



Gesteund door de voltallige gemeenteraad heeft Ivens de afgelopen jaren al de nodige maatregelen getroffen om 'de leraar en de politieagent' toch onderdak te bieden in de stad. Zo is met woningcorporaties afgesproken dat zij jaarlijks zo'n 1.000 woningen mogen verhuren in de vrije sector aan huishoudens met een middeninkomen. Ook stelt de gemeente eisen aan beleggers die in Amsterdam huurhuizen willen bouwen. In de erfpachtvoorwaarden wordt vastgelegd dat de huren gedurende 25 jaar gematigd moeten blijven.