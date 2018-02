Woede in Zuid-Korea: rechter laat Samsung-erfgenaam onverwachts weer vrij na omkoopschandaal

'Persoonlijke reflectie'

'Het afgelopen jaar was een zeer waardevolle tijd voor persoonlijke reflectie', zei Lee maandag tegen verslaggevers die buiten de poorten van de gevangenis op hem stonden te wachten. Daar vandaan reed hij direct door naar het ziekenhuis, waar zijn vader na een hartaanval is opgenomen.



De vrijlating van Lee valt niet goed in Zuid-Korea. Vorig jaar gingen miljoenen mensen de straat op om te protesteren tegen de corrupte regering en de macht van de grote familieconglomeraten. Nu wordt de woede geuit op social media, waar mensen het hebben over 'de republiek van Samsung'. Persbureau Bloomberg citeert mensen op straat in Seoul, die woedend zijn dat 'Samsung blijkbaar boven de wet staat'.



Hoewel Samsung functioneert als een multinational is het in veel opzichten nog steeds een traditioneel Koreaans familiebedrijf. Grootvader Lee Byung-chu transformeerde zijn handel in vis en groenten met behulp van goedkope overheidsleningen tot een imperium met talloze vertakkingen in elektronica, vastgoed, verzekeringen en scheepsbouw. Onder het bewind van zijn zoon Lee Kun-hee kwamen daar in de jaren negentig de zeer winstgevende telefoons en halfgeleiders bij. Alleen al de elektronicatak (omzet 160 miljard) is nu goed voor 20 procent van de Koreaanse export.



Hoewel de Lees op het oog geen grootaandeelhouder zijn, controleert de familie het bedrijf via een complex web van aandelen in de verschillende dochtermaatschappijen.