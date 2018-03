Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit: automobilist kan Maastricht straks alleen nog met milieusticker in

Ik zie zo'n zone niet als het einde maar als begin van een effectieve aanpak Wethouder van Maastricht Gert-Jan Krabbendam

Waar in twaalf andere gemeenten milieuzones zijn of worden ingericht waar de bestuurders van vrachtwagens auto's, brommers en scooters via borden in combinatie met cameratoezicht worden gewezen op het 'verboden gebied', kiest Maastricht voor een heel andere aanpak, die als eerlijker, pragmatischer en goedkoper wordt gezien.



Straks komt de automobilist die in een diesel van voor 2006 rijdt alleen maar delen van de Maastrichtse binnenstad in als hij of zij in het bezit is van een milieusticker. Zo'n sticker, nu al voor 12,50 euro bij de ANWB verkrijgbaar om zeventig Duitse binnensteden in te mogen, moet voor ruwweg 7,50 euro aan te bieden zijn, denkt Maastricht.