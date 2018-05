Winstmachine ING ongenaakbaar voor volkswoede

ING heeft in financieel opzicht amper last gehad van het salarisoproer. De bank lag de afgelopen maanden onder vuur naar aanleiding van een voorgenomen loonsverhoging voor topman Ralph Hamers van ruim 50 procent.

Ondanks alle kritiek maakte de grootste bank van Nederland in het eerste kwartaal meer dan 1,2 miljard euro winst. Dat is een stijging van ruim 7 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Hamers noemde het woensdagochtend in een persconferentie positief om te zien dat ‘je als bank heel wat commotie kunt doorstaan zolang je je blijft focussen op goede dienstverlening aan de klanten’. Wel gaf hij toe dat het imago van ING een deuk heeft opgelopen door de gebeurtenissen, ‘maar dat is niet structureel’.

Net als andere banken profiteert ING van de florerende economie. De bank leende aanzienlijk meer geld uit, terwijl er minder opzij hoefde te worden gezet om eventuele wanbetalingen op te vangen. Wereldwijd zag de bank het aantal klanten opnieuw groeien, tot bijna 38 miljoen. Vooral in Australië heeft ING de wind mee.

Met de voeten stemmen

Begin maart maakte president-commissaris Jeroen van der Veer van ING bekend het salaris van ceo Hamers in één klap met meer dan de helft te willen verhogen naar maximaal 3 miljoen euro. Hoewel dat plan al snel werd ingeslikt, bleef de maatschappelijke verontwaardiging groot. Niet alleen boze klanten lieten van zich horen, ook het eigen personeel en politiek Den Haag – inclusief premier Rutte – toonden zich ontstemd. De alternatieve banken Triodos en ASN meldden beide een kleine tienduizend extra nieuwe klanten te hebben mogen verwelkomen.

Toch blijkt de gevreesde ING-exodus uitgebleven. De bank heeft het aantal klanten in Nederland onder de streep zelfs zien groeien. Hoewel ING geen precieze cijfers hierover bekendmaakt, is de toename van de klandizie naar eigen zeggen niet minder dan in voorgaande kwartalen. Ook hebben Nederlandse klanten niet massaal hun spaargeld weggehaald bij ING.

Dat is in lijn met de reactie op eerdere schandalen in de financiële sector, van excessieve bonussen tot de Libor-fraude. Alle ophef ten spijt blijft het aantal opzeggers telkens weer beperkt. Een van de verklaringen hiervoor is dat klanten die van bank wisselen hun rekeningnummer niet mee kunnen nemen. Dat zorgt voor extra administratieve rompslomp. Om het makkelijker te maken voor boze bankklanten om ‘met de voeten te stemmen’, nam de voltallige Tweede Kamer onlangs een motie aan waarin zij er bij de minister op aandringt dit nummerbehoud snel mogelijk te maken.