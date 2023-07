Winst zuivelreus FrieslandCampina keldert, reorganisatie niet uitgesloten

Kinderen vermaken zich tijdens De Campina Boerderijdagen georganiseerd door FrieslandCampina. Beeld ANP / Harold Versteeg

De nettowinst de eerste maanden van dit jaar was 8 miljoen. In het eerste halfjaar van 2022 was dat nog 139. Dat is een daling van 94 procent. Een belangrijke verklaring: de kleinere bestedingsruimte van de consument. Europese, Afrikaanse en Aziatische supermarktbezoekers kiezen vaker voor huismerken en laten de duurdere A-merken links liggen.

Over de auteur Fleur Damen is economieverslaggever van de Volkskrant en schrijft over landbouw en het stikstofdossier.

Ook ondervindt FrieslandCampina de nadelige gevolgen van het coöperatieve bedrijfsmodel. De ruim 15 duizend leden zijn allemaal een beetje eigenaar van de multinational. Die spreekt een vaste prijs – de zogeheten garantieprijs – af met die leden, die in ruil daarvoor melk aanleveren.

Maar die melkprijs steeg de afgelopen tijd tot recordhoogten, door wisselvallig weer met veel droogte. Dat heeft invloed op de kwaliteit van het diervoer, waardoor de melkopbrengst per koe daalt. Ook dreef de Russische inval in Oekraïne de energie- en vervoerskosten op.

Dure kaasvoorraden

Tegelijkertijd daalden de bedragen die FrieslandCampina kreeg voor basiszuivel – boter en kaas – eind vorig jaar wereldwijd plots fors. Gevolg: de prijs die het bedrijf zijn leden betaalde was hoger dan de prijs die de multinational ontving voor zijn producten. Daardoor moest het bedrijf bijvoorbeeld zijn dure kaasvoorraden verkopen tegen een lage prijs.

De nieuwe bestuursvoorzitter, Jan Derck van Karnebeek (56), baalt van de resultaten. ‘Het is een plaatje waar wij eerlijk gezegd niet gelukkig mee zijn’. Van Karnebeek maakte naam doordat hij nieuw elan gaf aan bierbrouwer Heineken, waar hij vrijwel zijn hele werkzame leven doorbracht. Zo was hij het brein achter de marketingcampagne van alcoholvrij bier, dat voor die tijd een slechte reputatie had.

Maar tornen aan het traditionele bedrijfsmodel van FrieslandCampina is geen optie, bleek donderdagochtend. Wel werft FrieslandCampina melkveehouders buiten de grenzen, zoals in België en delen van Duitsland. Daarmee loopt het bedrijf vooruit op een mogelijke inkrimping van de Nederlandse melkveesector als gevolg van de uitkoopregelingen van het kabinet, die moeten leiden tot een lagere stikstofuitstoot. FrieslandCampina wil juist méér melk binnen laten stromen. ‘Het doel is om volume te winnen en marktaandeel te laten groeien’.

Reorganisatie

Maar de moeilijke marktsituatie houdt voorlopig nog wel even aan, verwacht Van Karnebeek, en dus ligt een reorganisatie op tafel. ‘De druk op de koopkracht is niet morgen voorbij’, zei Van Karnebeek. ‘Dat betekent dat we de kosten stevig tegen het licht moeten houden’. Het bedrijf is nu al zuinig met het aannemen van nieuwe werknemers en snijdt in de kosten van reizen, conferenties, en ander laaghangend fruit. Later dit jaar beslist het over een reorganisatie.

Het bedrijf staat ook onder druk van maatschappelijke organisaties, die willen dat het verduurzaming serieuzer neemt. Milieudefensie kondigde een protest aan tijdens de ledenvergadering, aanstaande vrijdag. ‘Op de website van FrieslandCampina word je overspoeld met natuur, bijtjes en verduurzaming’, zegt Nina Gulien van Milieudefensie Jong. ‘Maar dat ruikt naar greenwashing, want in de praktijk zie je dat FrieslandCampina het liefst werkt met grote veebedrijven. Daar maken ze de meeste winst mee.’

Het aandeel biologische melk in de productie van FrieslandCampina is nagenoeg nihil. Eind 2022 had het bedrijf 125 biologische melkveebedrijven, op een totaal van bijna 10 duizend. Maar een gevolg van onwil is dat niet, benadrukt topman Van Karnebeek donderdag: de vraag naar biologisch is simpelweg beperkt. ‘De consument vindt het moeilijk om daar extra geld voor te betalen, zeker nu, in tijden van hoge inflatie.’ De topman benadrukt dat het bedrijf er alles aan doet om de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs – het flink terugschroeven van de broeikasuitstoot – te halen.