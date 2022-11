Winst voor Softbank na verkoop stuk Alibaba

Logistiek centrum van Alibaba in Luik. Beeld BELGA

De koersval was een reactie op het verlies van bijna 10 miljard euro van zijn investeringsfonds Visionfund in het derde kwartaal. SoftBank zelf maakte wel ruim 20 miljard euro winst, na grote verliezen eerder dit jaar. De groene cijfers kwamen vooral door de verkoop van 33 miljard euro aan aandelen in de Chinese webwinkel Alibaba. Die investering stond aan de basis van Softbank.