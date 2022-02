Winnen de actievoerders van de vakbonden het van de actievoerders voor het milieu?

Tot nu toe hadden vooral bouwers er last van. Actievoerders die de aanleg van een nieuwe weg of woonwijk blokkeren omdat er unieke of beschermde dier- of plantensoorten worden bedreigd. Met ecopassages, eekhoornbruggen of dassentunnels kan er nogal eens een mouw aan worden gepast. Maar vaak levert het een flinke vertraging van een project op, wat gezien de woningnood met name bij de bouw van nieuwe woonwijken een gevoelige keerzijde heeft.

Nu lijkt er een grote confrontatie te ontstaan tussen de laatste overblijfselen van het industriële erfgoed en de milieubeweging. De felste gevechten vinden in Noord-Holland plaats. Hier heeft Nederland een staalfabriek die veel viezigheid uitstoot maar ook aan negenduizend mensen werk geeft en iets onmisbaars produceert. Dat zou bij eventuele sluiting ergens anders vandaan moeten worden gehaald, ergens waar nog meer viezigheid wordt uitgestoten.

Hier is ook de basis van een luchtvaartmaatschappij die heel lang de trots der natie was, de favoriete onderneming van de Oranjes. Als die moet stoppen, vanwege te veel herrie en een te groot beroep op de belastingcenten, dan zullen de Nederlanders niet minder reizen maar stappen ze in bij Emirates, Jazeera Airways of Gulf Air. Wat zou betekenen dat de Nederlandse euro’s in de zakken van Arabische sjeiks terechtkomen. En dat zijn niet de meest voorbeeldige democraten of milieu-activisten. Of de Nederlandse reizigers moeten kiezen voor prijsbrekers, waar ze op een kluitje worden gezet en het personeel voor een grijpstuiver moet zeggen dat de stoelriemen vast moeten.

Het zijn dilemma’s. Het laatste dilemma dat erbij is gekomen, is misschien het meest triviale. In het Limburgse Born liggen 4.200 werknemers van autofabriek VDL Nedcar overhoop met actievoerders die een bos willen behouden. De werknemers zijn boos over de ‘buitensporige aandacht’ die de zogenoemde boomhangers of boomklevers krijgen. Hierdoor zou namelijk een mogelijke Amerikaanse klant kunnen worden afgeschrikt. En dat kan het einde van de autofabriek betekenen, want BMW heeft al bekendgemaakt dat het bedrijf stopt met de productie van Mini’s in de fabriek. De actievoerders vinden het bos uniek. De werknemers denken dat er ergens anders een bos kan worden gecreëerd dat de expansie van het bedrijf niet blokkeert.

De overeenkomst tussen KLM, Tata Steel en VDL Nedcar is dat deze bedrijven een hoge organisatiegraad hebben. De vakbonden zullen voor het voortbestaan vechten en de werknemers steunen. Ze moeten actievoeren tegen actievoerders – of het nu de dorpsraad van Wijk aan Zee is, Greenpeace die de steun voor KLM aanvecht of de boomhangers van Red het Sterrebos. En binnenkort kan het zijn dat de Rotterdamse haven – de basis van Nederland Distributieland – ook onder vuur komt te liggen, nu die de meest vervuilende haven van Europa schijnt te zijn.

De politiek moet Salomonsoordelen vellen, met het verschil dat elke wijsheid en spitsvondigheid meteen door een andere partij zal worden neergesabeld. Helaas zijn er geen ecopassages, eekhoornbruggen en dassentunnels die de toekomst van Tata, KLM, VDL Nedcar en de Rotterdamse haven veilig kunnen stellen. Als die sneuvelen is dat definitief.