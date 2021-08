Winnaar Visser vindt nog ruimte op het glasvezelnet, maar zal verliezer Mackenzie nog aan La Liga verdienen zonder Messi?

Marco Visser, directeur van telecombedrijf Delta. Beeld Hollandse Hoogte / Evert van Moort

Directeur Marco Visser van telecombedrijf Delta begint nieuwe ronde in glasvezeloorlog.

Het lijkt een strijd van David tegen de Goliaths van het Nederlandse glasvezelnetwerk. Het oorspronkelijk Zeeuwse telecombedrijf Delta zet de aanval in op KPN en VodafoneZiggo, de grootmachten met allebei zo’n 40 procent van de aansluitingen voor supersnel internet. Delta-directeur Marco Visser (ex-baas van de consumentendivisie van KPN) maakte deze week bekend dat zijn bedrijf 2 miljard euro heeft geleend om het aantal huishoudens op zijn netwerk ruim te verdubbelen, van ongeveer 900 duizend aansluitingen naar 2 miljoen in 2025. Hij belooft zijn klanten ook nog eens extra snel glasvezelkabel in de grond te zullen leggen.

Dat was een brutale actie van een partij die nu nog minder dan 5 procent van de breedbandaansluitingen in handen heeft. Maar achter Delta schuilt een financiële reus, durfinvesteerder EQT uit Zweden. Die probeerde het afgelopen jaar nog KPN over te nemen, om diens glasvezelnetwerken te kunnen samenvoegen met die van Delta. Die veldslag eindigde in een Zweedse nederlaag, maar de oorlog gaat door.

Delta/EQT won al terrein met aansluitingen in de minder rendabele buitengebieden, waarvoor de grote jongens hun neus ophaalden. Nu gaat het de strijd aan in kleine dorpen en steden. Voordeel voor Delta: ook KPN en VodafoneZiggo kunnen het niet aan om overal in Nederland tegelijk de stoep open te breken om zo’n dun glasvezelkabeltje in de grond te leggen. Bereid je voor op graafwerkzaamheden door heel Nederland.

Donald Mackenzie, baas van durfinvesteerder CVC Beeld Hollandse Hoogte / Rex by Shutterstock

Donald Mackenzie, baas van durfinvesteerder CVC, scoort niet in het profvoetbal

Het was nog nauwelijks bekend dat durfinvesteerder CVC Capital Partners een aandeel wilde kopen in de Spaanse voetbalcompetitie, of Lionel Messi kondigde zijn vertrek aan. De grootste ster van La Liga vertrekt bij FC Barcelona en verhuist waarschijnlijk naar een club in het buitenland. De bal is rond, maar met het vertrek van de Argentijnse superster rolt hij in de Spaanse competitie wel de verkeerde kant op.

Het leek een geweldig moment om toe te slaan voor een gehaaide belegger. Veel Spaanse clubs zitten door hun spilzucht en de coronacrisis in de rode cijfers. Een bedrag van 2,7 miljard euro voor 10 procent van La Liga zou dan ook een welkom douceurtje zijn.

Monsterbelegger CVC, geleid door de Schot Donald Mackenzie en de Nederlander Rolly van Rappard, ziet gouden bergen in de sport. In 2016 maakte het volgens Bloomberg al een rendement van 450 procent met de verkoop van een meerderheidsbelang in het Formule 1-circus. Maar in het voetbal wil het vooralsnog niet vlotten.

Vorig jaar liep CVC een blauwtje in de Duitse competitie. In Italië liepen de gesprekken eerder dit jaar vast. In Spanje roeren de grootste clubs zich tegen het plan. Het Spaanse voetbal geeft hiermee zijn toekomst uit handen, denken ze bij Real Madrid. CVC (‘een opportunistisch fonds’) zou jaarlijks meer dan 20 procent rendement kunnen maken op de deal. In het voetbal is nog veel geld te verdienen. Maar misschien toch niet voor CVC.