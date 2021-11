Winnaar & verliezer: ex van Bezos strooit met miljarden voor goede doelen, IT-miljonair moet zijn ex 2 miljoen betalen

MacKenzie Scott Beeld AP

Toen zij na haar scheiding in 2019 4 procent van de Amazon-aandelen meekreeg (zij heeft het bedrijf helpen opbouwen), destijds 35,6 miljard dollar waard, nam zij zich voor haar rijkdom voor het eind van haar leven weg te geven. Sindsdien heeft ze honderden stichtingen en instellingen verder geholpen. In tegenstelling tot andere ondertekenaars van de Giving Pledge is het daarbij niet zozeer om haarzelf te doen maar om de ontvangers: ze geeft haar geld zonder al te veel poeha en bombarie en verbindt er ook haar naam niet aan.

Afgelopen week bleek dat Scott in een jaar bijna 9 miljard dollar heeft weggegeven, aan zo’n 786 vooral wat kleinere organisaties, van voedselbanken tot zwarte scholen. Dat is meer dan de Bill & Melinda Gates Foundation, die vooral aan gewichtige instanties doneren, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie. Een ander verschil is dat Scott er weinig voorwaarden aan verbindt. Mooi initiatief? Daar gaat weer een paar miljoen.

Volgens The New York Times heeft Scott ‘de traditionele filantropie op zijn kop gezet’ door zo snel en niet-bureaucratisch te schenken. The Economist noemt het ‘geven zoals de middenklasse doet’. Volgens Forbes is ‘deze onvoorwaardelijke en op vertrouwen gebaseerde vorm van weldoenerij de uitzondering, niet de norm’, maar toch lijkt haar voorbeeld volgers te krijgen. Toen Scotts ex Jeff Bezos van zijn ruimtetrip terugkeerde, beloofde hij 200 miljoen dollar aan activist Van Jones en kok José Andrés, die dat geld naar eigen believen aan goede doelen mogen geven. ‘Geen bureaucratie’, zei Bezos.

Scotts enige probleem: Amazon is sinds haar scheiding in waarde verdubbeld. Ze is rijker dan ooit. Zelfs gulle gevers leggen het af tegen de mechanismen van de ongelijkheid.

Verliezer: Gerard Sanderink

Ook de Nederlandse multimiljonair Gerard Sanderink (73) heeft een ex, Brigitte van Egten, maar die gunt hij het licht in de ogen niet. Deze week beval de voorzieningenrechter in Den Haag dat hij haar bijna 2 miljoen euro moet betalen - het resultaat van dwangsommen die eerder aan hem zijn opgelegd, omdat hij haar valselijk beschuldigde en belasterde.

Gerard Sanderink Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Sanderink, baas van IT-bedrijf Centric, bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Oranjewoud, zou in zijn wraakacties tegen zijn ex-vriendin (die tevens directeur was van een van zijn ondernemingen) worden bijgestaan door een nieuwe vriendin, de cyberbeunhaas en inlichtingenfantast Rian van Rijbroek, bekend van een geplagieerd boek dat zij schreef met Willem Vermeend en dat vervolgens uit de handel werd genomen. Sanderink kreeg de boete onder meer omdat hij zijn iPhone op afstand door haar liet wissen toen een deurwaarder bij hem op het hoofdkantoor van Strukton op bezoek was om te kijken naar lasterberichten die hij zou hebben verstuurd.

De relatie tussen Sanderink en Van Rijbroek is alom reden tot zorg, omdat Centric cruciale privacygevoelige IT-diensten levert aan de Nederlandse overheid. Sanderink trad na het incident met de deurwaarder begin dit jaar terug als bestuurslid van zijn bedrijven, maar zit inmiddels gewoon weer op zijn stoel bij Strukton en Oranjewoud.

Volgens de advocaat van Van Egten, Paul Tijam, is het bedrag ‘het hoogste aan dwangsommen dat naar mijn weten ooit in een civiele procedure door een natuurlijke persoon moet worden betaald’. De advocaat van Sanderink laat aan RTL Nieuws weten dat hij overweegt in hoger beroep te gaan, maar dat er nog een mediation tussen de voormalige geliefden gaande is en Sanderink zich daarom verder van commentaar onthoudt.