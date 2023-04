Winnaar en verliezer van de week: Taylor Swift liet fraudeurs links liggen, Andi Owen gaat viraal met toondove video

Taylor Swift Beeld AFP

Winnaar: Taylor Swift

Voor je in de Verenigde Staten op de financiële markt effecten mag verkopen, moeten die producten vrijwel altijd eerst zijn geregistreerd bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Als je het daar niet te nauw mee neemt, kan dat duur uitvallen, ondervinden heel wat sterren die zich voor het karretje van FTX hebben laten spannen. Die cryptobeurs ging vorig jaar ten onder in een wolk van fraude.

Beroemdheden als acteur Larry David, basketballegende Shaquille O’Neal en footballster Tom Brady lieten zich rijkelijk betalen door FTX om op te draven in tv-spotjes en onlinecampagnes om meer klanten te lokken. Daarvoor betalen zij nu de prijs. Er loopt een collectieve rechtszaak tegen hen wegens het promoten van niet-geregistreerde effecten. De SEC is namelijk de mening toegedaan dat vrijwel alle crypto’s effecten zijn, al is daar nog nooit formeel uitspraak over gedaan, waardoor het een grijze zone blijft.

De advocaat die de klagers in de massaclaim vertegenwoordigt, wil 5 miljard dollar (4,6 miljard euro) terugvorderen van de beroemdheden. Deze Adam Moskowitz verklaarde deze week in podcast The Scoop dat hij in zijn onderzoek maar één celebrity is tegengekomen die aan FTX heeft gevraagd of het bedrijf die effecten juridisch gezien wel mocht verkopen.

Muziekster Taylor Swift was niet gerustgesteld door het antwoord, en bedankte daarom voor de 100 miljoen dollar die de cryptobeurs bereid was te betalen. Waarmee ze zich dus veel kopzorgen heeft bespaard. Elon Musk was er als de kippen bij om te reageren: ‘Verbaast mij niets. Taylor is slim en haar vader is een gerespecteerde zakenbankier.’

Verliezer: Andi Owen

Kom Andi Owen vooral niet vragen wat je moet doen als je naast je bonus grijpt. Ook ongevraagd had de ceo van kantoormeubelengigant MillerKnoll al een antwoord paraat, verklaarde ze eind maart in een videoboodschap aan haar personeel die deze week uitlekte en viraal ging. ‘Steek liever je tijd en moeite in de vraag hoe we de 26 miljoen dollar gaan binnenhalen die we nodig hebben.’ Opgewonden en zwiepend met haar vinger over het scherm slaakte ze de vermaning ‘Kan ik op jullie toewijding rekenen?’

Waar die 26 miljoen precies op slaat, is onduidelijk. Belangrijker is dat de bonussen waarvan sprake is, net zoals bij driekwart van alle Amerikaanse bedrijven geen uitzonderlijke beloning zijn, maar standaard deel uitmaken van het salaris. Als je die bonus bij MillerKnoll eind mei dus niet krijgt, is dat reden tot zorgen.

Maar daar wilde Owen dus niets van horen. Wel had ze wijsheid in petto die ze zelf ooit van een voormalige baas had gehoord. ‘Je kunt op bezoek gaan in pity city (‘zelfbeklagstad’), maar je kunt er niet wonen. Vertrek dus uit pity city en ga aan de slag.’

Na het uitbreken van de ophef verklaarde Owen dat de gelekte clip ‘uit zijn context is gehaald’. Later stuurde ze een e-mail met verontschuldigingen naar haar personeel. ‘Ik vind het verschrikkelijk dat mijn oproep tot actie ongevoelig leek. Ik had gehoopt het team te motiveren om een uitdaging aan te gaan die we al meermaals hebben aangepakt, maar dat is anders uitgepakt dan ik bedoelde.’