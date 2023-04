Winnaar en verliezer van de week: Boeing-baas verslaat Airbus, topman EY ziet splitsing sneuvelen

Boeing-ceo Dave Calhoun. Beeld Kevin Lamarque / Reuters

Winnaar: Dave Calhoun

Eindelijk weer eens een opsteker voor Boeing-baas Dave Calhoun. Na jaren kwakkelen is de vliegtuigbouwer nu weer de grootste. In het eerste kwartaal verkocht Boeing 130 toestellen, drie meer dan aartsconcurrent Airbus, die er 127 afzette.

Boeing groeide bovendien met 37 procent, terwijl het Europese Airbus te maken had met een inzakkende verkoop, onder meer vanwege kreupele aanvoerlijnen.

Goed nieuws dus voor Calhoun, die de rommel moest opruimen van voorganger Dennis Muilenburg, onder wiens leiding het drama met de 737 Max zich voltrok. Enkele jaren geleden kwamen door crashes met het nieuwe toestel in Indonesië en Ethiopië in totaal 346 mensen om het leven. Boeing bleek grote ontwerpfouten te hebben gemaakt en verzwegen.

Over de auteur

Bard van de Weijer is economieredacteur van de Volkskrant en specialist op het gebied van de energietransitie. Hij richt zich op de vraagstukken waar consumenten, bedrijven en overheden voor staan.

Die problemen leken voorbij en Boeing produceert weer volop. Niet dat de topman erg stevig in het zadel zit; de kritiek op het management was ook afgelopen jaar niet van de lucht. Zo zei Michael O’Leary, de grofgebekte baas van Ryanair en met vierhonderd toestellen grootinkoper bij Boeing, dat de leiding een flinke schop onder de kont nodig had en dat Boeing zijn toestellen eens op tijd moest afleveren.

Maar deze week was er dus even goed nieuws voor het concern. Helaas van korte duur: donderdag meldde Boeing nieuwe problemen met de 737 Max. Voorlopig verkeert Calhoun dus nog in turbulente tijden.

EY-topman Carmine Di Sibio. Beeld Mike Blake / Reuters

Verliezer: Carmine Di Sibio

EY, een van de grootste accountantskantoren ter wereld, wordt toch niet opgesplitst. Het was de bedoeling het concern op te delen in een advies- en een accountancytak, maar door weerstand onder de Amerikaanse partners is het plan (Project Everest gedoopt) van de baan.

De splitsing was nodig omdat consultants naast hun adviezen niet ook nog eens de boeken mogen controleren. Door de beoogde bedrijfssplitsing zou EY beide diensten kunnen aanbieden, en dus twee keer aan een klant kunnen verdienen zonder de regels te overtreden. Dat zou volgens bestuursvoorzitter Carmine Di Sibio mogelijk 10 miljard dollar extra omzet opleveren.

Maar er was een probleem. De Amerikaanse tak (goed voor ongeveer 40 procent van de omzet) zag niets in het idee om het lucratieve onderdeel dat belastingadvies geeft op te knippen en te verdelen over beide nieuwe takken, waarbij de consultants naar verluidt het grootste deel zouden krijgen. De Amerikanen zagen zich benadeeld en spraken deze week hun veto uit over de voorgenomen splitsing, die volgens de Financial Times al honderden miljoenen aan voorbereidingen heeft gekost.

Een hard gelag voor Di Sibio. Zijn pensionering was uitgesteld zodat hij de eerste ceo van de nieuwe consultancytak kon worden. Dat feest is nu vermoedelijk van de baan, al liet EY in een intern memo doorschemeren dat in de toekomst wellicht een nieuwe poging wordt gewaagd.