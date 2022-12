Winnaar en verliezer deze week: Trafigura maakt recordwinst, bakker Jonker dooft de ovens

Ceo van Trafigura Jeremy Weir haalde recordwinsten door dure energie. Beeld Belga

Winnaar: Jeremy Weir, ceo van Trafigura

Als je wint, heb je vrienden. Maar de winst van Jeremy Weir deze week zal aan de meeste mensen toch niet direct een vriendelijke reactie hebben ontlokt. Want terwijl grote delen van de wereld zuchten onder de hoge energieprijzen, stelde de topman van grondstoffenhandelshuis Trafigura tevreden vast dat zijn bedrijf er lekker aan verdient. Genoeg om alle aandeelhouders en ‘tophandelaren’ een winstuitkering van opgeteld 1,6 miljard euro toe te stoppen.

Weir prees zijn handelaren omslachtig, omdat die ‘extreem goed’ hadden gehandeld ‘door zich snel aan te passen aan de veranderende handelsstromen en te doorzien waar zich knelpunten in de toelevering zouden voordoen’. Dat Europa wil dat bedrijven die profiteren van de hoge energieprijzen winst afstaan om de maatschappelijke kosten van die ‘knelpunten’ in de energievoorziening te dempen? Daarover geen woord.

Dat was misschien ook wel te verwachten. Trafigura bezit mijnen, havens en een keur aan bedrijven gespecialiseerd in verwerken en verkopen van metalen en fossiele energie. Volkskrant-lezers kennen het bedrijf nog van de affaire rond het ‘gifschip’ Probo Koala, waarbij een door Trafigura ingehuurd bedrijf in Ivoorkust de tanker schoonmaakte en het gif op verschillende plaatsen dumpte. De huid van de lokale bevolking bleek daar maar matig tegen bestand. Trafigura schikte de zaak zonder schuld te bekennen. Kortom: Trafigura zit in een business waarin je – als je ‘extreem goed’ wilt zijn – niet veel hebt aan een interne dominee.

Ook Weir kan duidelijk zonder.

Bakker Ed Jonker werd overspoeld met lieve berichten toen hij zijn zaak moest sluiten. Beeld jjfoto.nl / Jan Jong

Verliezer: bakker Ed Jonker

Als je wint, heb je vrienden. Maar dat verlies ook veel vriendschap en liefde kan genereren, bleek deze week in de kop van Noord-Holland. Daar moest bakker Ed Jonker het faillissement aanvragen voor zijn bakkersbedrijf met zeven winkels in de regio. Een bescheiden broodimperiumpje dat in 1934 begon met de bakkerij van ‘opa en oma’ Jonker in Oudkarspel.

Ed voegt zich bij een groeiende groep van bakkers die de laatste maanden hun ovens doven. Door gestegen kosten van graan, diesel, salarissen en huur had hij de prijs van zijn brood dit jaar al twee keer verhoogd. ‘Deze zomer daalde de omzet ook nog eens met 10 tot 15 procent, omdat de koopkracht van veel mensen door de hoge energiekosten echt minder is’, zegt Ed. En over energiekosten gesproken: ‘Die van mij zijn ook vier à vijf keer zo hoog.’

Het faillissement is verdrietig, maar ook wel een opluchting, bekent de bakker. ‘De druk van het betalen valt weg, je kunt weer ademen en gaat weer rechtop lopen. En lachen.’ Wat ook helpt: op de Facebookpagina van de Bakkerij reageren honderden klanten met lieve berichten. En dan zijn er nog de mails, belletjes en appjes die hem overspoelen.

Ed: ‘In het systeem waarin wij ons dagelijks ding doen, is degene die veel geld verdient de winnaar. Maar als je op een andere manier gaat kijken, zul je op een andere winnaar uitkomen.’