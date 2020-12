Winkeliers vragen zich af: wat mag ik wel en wat niet?

De meeste winkels zijn dicht in de grootste winkelstraat van Oud-Beijerland. Beeld Arie Kievit

Het ministerie van Justitie was er zelf ook nog niet helemaal uit, maar kwam dinsdagmiddag met een nieuwe toelichting op de richtlijn.

Ondernemers met een hybride variant, dus deels essentiële eerste levensbehoeften (‘alles wat je nodig hebt om in leven te blijven’, zoals een woordvoerder het bondig samenvat) en deels niet-essentiële zaken, mogen openblijven als ten minste 70 procent van de omzet uit de eerste categorie komt. Deze winkeliers mogen ook hun andere waren verkopen. Dus de winkel in diervoeders (essentieel) die ook een paar tuinstoelen achter in de zaak heeft staan, mag openblijven en mag ook de tuinstoel verkopen.

Ondernemers die slechts 30 procent van hun omzet uit eerste levensbehoeften halen, mogen alleen deze artikelen verkopen, maar de overige spullen niet. In deze categorie valt Hema. Als de schappen met overige waren niet toegankelijk zijn voor klanten, mogen deze zaken openblijven, zegt het ministerie. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Bruna’s die een servicepunt hebben voor het wegbrengen en afhalen van pakketjes. Deze winkels mogen wel de pakketjes afhandelen, maar geen kerstkaarten verkopen. Veel ondernemers hebben laten weten dat ze hiervan niet kunnen rondkomen en zeiden dinsdag te zullen sluiten. Wie de deur dichtdoet, kan aanspraak maken op financiële steun, aldus het ministerie. Wat de gevolgen zullen zijn voor de pakketdistributie, kon de woordvoerder niet zeggen.

Veel ondernemers hadden dinsdag een eigen geitenpaadje bedacht. Zoals de winkelier die zijn waren buiten stalt en zegt aan afhaal te doen. Slim bedacht, maar het mag niet. Of neem de kledingwinkel in het centrum van Amsterdam, die zijn klanten per e-mail laat weten dat zij een timeslot van een uur kunnen boeken waarin een medewerker de klant coronaproof en deskundig adviseert. ‘Onze vaste klanten zijn vaak al wat ouder en niet zo goed met technologie’, zegt een medewerker. ‘Hen willen we graag persoonlijk begeleiden, zodat ze toch in iets nieuws kunnen verschijnen aan de kersttafel.’ De woordvoerder van het ministerie is verrast over de vondst en moet even ruggespraak houden. Na vijf minuten belt ze terug. Helaas: dit mag ook niet.

Winkelkoepel INretail riep dinsdag het kabinet op om het afhalen van spullen op een afgesproken tijdstip wel mogelijk te maken. ‘We kunnen het afhalen veilig organiseren met elkaar en zo maken ondernemers nog een beetje van hun omzet goed.’

Of er wordt gehandhaafd op winkeliers die de lockdown op deze manier proberen te omzeilen, is een beslissing van de burgemeester. Vooralsnog hoeft de kledingwinkelier uit Amsterdam zich geen zorgen te maken: geen enkele klant heeft zich dinsdag aan het einde van de middag gemeld voor een timeslot.