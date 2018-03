Wilt u persoonlijke aandacht van uw loodgieter? Kies voor een vrouw

'We zijn binnen!', lacht Regina Smolders (44) terwijl ze met een handontstopper een rioolveer in een pijp draait. Smolders probeert in een woning in Amsterdam-Noord een verstopte leiding te repareren die een lek in de cv-ketel heeft veroorzaakt. Smolders is met haar eenmansbedrijf 'De Loodgietster' een van de weinige vrouwelijke loodgieters in Nederland. Met een nieuw koppelstukje in de ene hand en een espresso in de andere legt ze uit hoe ze zich staande houdt in het loodgietersvak, traditioneel een echt mannenberoep.