Willen werknemers eigenlijk wel aandelen?

De beste manier om de revolutie te vermijden is de factor arbeid tot een bondgenoot van de factor kapitaal te transformeren.

Vakbond CNV - nooit een club van hemelbestormers - wil dat bedrijven hun werknemers belastingvrij aandelen mogen geven, zodat ze een graantje meepikken van de superwinsten van hun werkgevers. En de werkgevers vonden het meteen een goed plan. Als de werknemers zelf aandeelhouder zijn, vragen ze niet langer het onderste uit de kan.

In 1948 werd al een commissie bezitsspreiding ingesteld, met als opdracht te onderzoeken of bedrijven hiertoe zelfs wettelijk verplicht zouden kunnen worden. Tien jaar later concludeerde de commissie dat een verplichting niet wenselijk was. Het belonen van arbeiders met aandelen kon beter door de sociale partners (werkgevers en vakbonden) in de cao worden geregeld.

Er zaten wel voordelen aan, zo stelde de commissie. Werknemers zouden niet alleen mee kunnen delen in de winst van hun eigen bedrijf, maar ze zouden ook meer zeggenschap krijgen. ‘De mogelijkheid aandelen te verwerven zal leiden tot meer duurzaam bezit en hogere productiviteit’, aldus de commissie. Maar er was ook een nadeel. ‘Nederlanders kunnen niet zo goed tegen koersrisico’s’, wist de commissie toen al.

De werknemers wilden aan het einde van de wederopbouwperiode liever klinkende munt om wasmachines, televisies en een auto te kopen. In de jaren zestig kwam er daardoor een enorme loongolf tot stand. ‘Centen in plaats van procenten’, werd een gevleugelde slogan. Niet ‘aandelen in plaats van meer loon’.

Van aandelen werd je toen financieel niet beter. Nogal wat industriële bedrijven gingen in de jaren zeventig en tachtig ten onder, waardoor de aandelen waardeloos werden. Kapitaal en arbeid stonden in die periode recht tegenover elkaar. Toen VVD-minister Harrie Langman van Economische Zaken in 1971 in een speech voor de Christelijke Werkgevers het idee van aandelen in plaats van meer loon omarmde (‘bedrijven hebben onvoldoende geld voor investeringen’), wilden de vakbonden er helemaal niets meer van weten.

In 1990 - aan de vooravond van het paarse tijdperk - stofte PvdA-kamerlid en initiator van de spaarloonregeling Willem Vermeend het plan af. Hij wilde dat iedere werknemer niet alleen belastingvrij duizend gulden winstuitkering zou krijgen, maar ook duizend gulden aan werknemersaandelen. In de hoogtijdagen van het volkskapitalisme en het polderen kon het mogelijk wel in vruchtbare aarde vallen. Maar ook toen liepen de werknemers er niet massaal warm voor. Bij veel start-ups kwamen aandelen- en optieplannen, maar die bleven beperkt tot het topmanagement en de laag vlak daaronder.

De kabinetten van Kok probeerden van de werknemers alsnog kleine kapitalisten te maken. Zo kon iedereen bij de privatisering van KPN in 1994 een knaak korting krijgen op de aanschafprijs van een aandeel. Maar het volkskapitalisme sloeg niet aan. Toen de koers van KPN enkele jaren later onderuitging, was het meteen hommeles. Nederlanders voelen zich nu eenmaal snel bedrogen door de overheid.

Ze willen best bondgenoten zijn van de factor kapitaal, maar niet als ze er slapeloze nachten van krijgen.