Wiebes: grote bedrijven moeten binnen 5 jaar stoppen met Gronings gas

Wiebes richt zich nu in eerste instantie op de grootverbruikers in het bedrijfsleven. De omschakeling op alternatieven is 'onontkoombaar', schrijft hij in de brief die NOS in handen kreeg. 2022 is de deadline. Bedrijven mogen wel kiezen hoe ze dat doen. Het liefste wil Wiebes dat ze overgaan op klimaatvriendelijker alternatieven, maar als dat technisch niet mogelijk is binnen enkele jaren dienen ze te kiezen voor een ander soort gas, zodat ze dat uit het buitenland kunnen importeren.



In Groningen wordt laagcalorisch gas gewonnen. Uit andere gasvelden komt doorgaans hoogcalorisch gas. Er zijn speciale installaties nodig om het hoogcalorische gas geschikt te maken voor gebruik in Nederland. Dat vergt investeringen.