Wie zit er nu nog in Russische effecten?

‘Onder de klanten van het kantoor kwamen zeer vele kleine luiden van vooral ex-werksters, garderobe- en retiradejuffrouwen, veelal op hofjes, met spaarduitjes, welke zij op raad van de heren Feekei belegd hadden, in de regel althans, in Russische spoorwegen en meer zulke als waardevaste en hoge rente dragende aangeprezen papieren: het was op zichzelf al zielig, ze al die aardrijkskundige namen te horen radbraken, maar nog zieliger werd het, toen de onchristelijke bolsjewisten met één pennestreek de hele boel waardeloos maakten. Arme schepsels.’

Dit schreef de bekende hoogleraar en historicus Jacob Presser over de gewone Nederlanders die na de Russische revolutie van 1917 al hun geld verloren. Zoals nu massaal in cryptovaluta en meme-aandelen (GameStop, AMC) wordt gespeculeerd, gebeurde dat een eeuw geleden in Russische aandelen en obligaties. Iedereen voelde zich aangesproken door de verhalen over de opkomst van een machtige industrienatie. De totstandkoming van de Transsiberische spoorlijn onder het tsaristische regime sprak tot de verbeelding.

Op 12 januari 1918 schrapte de raad van volkscommissarissen van het bolsjewistische regime per decreet alle door de bourgeoisie afgesloten buitenlandse leningen en aandelenbezittingen. Ze werden in één klap waardeloos. In totaal ging het om een bedrag van 16 miljard roebel, dat omgerekend naar vandaag 160 miljard euro waard zou zijn. Het grootste deel van die leningen stond uit in Groot-Brittannië, gevolgd door Frankrijk, Duitsland en Nederland. Nederlanders hadden voor 750 miljoen roebel (nu 7,5 miljard euro) aan Russische vorderingen, waarvan eenderde afkomstig was van particuliere beleggers die vooral door de Russische staat gegarandeerde spoorwegaandelen hadden. Gezant Willem Oudendijk gaf het bericht dezelfde dag door aan de Nederlandse regering in Den Haag.

Het leidde tot massale woede. Nederland weigerde het nieuwe regime in Rusland te erkennen. Pas in 1942 – na de invasie van Hitler waarmee de Sovjet-Unie een bondgenoot werd – kwam die erkenning door de Londense regering in ballingschap. Maar het geld kwam daarmee niet terug. Ook niet onder Gorbatsjov, Jeltsin of Poetin. De aandelen hadden alleen nog antiquarische waarde.

Andere landen kregen nog wel een schadeloosstelling. Groot Brittannië slaagde er in 1986 in een deel van de Britse investeringen terug te krijgen. De Bank of England had sinds de revolutie nog altijd tegoeden van het tsaristische regime bevroren. Ook Frankrijk kreeg enige compensatie, omdat het een deel van de Russische goudvoorraad beheerde. Nederland kon geen vuist maken. Daarnaast kende Nederland effecten aan toonder, waardoor het moeilijk te bewijzen was wie de eigenaren waren. In Engeland en Frankrijk stonden de vorderingen op naam.

Nu is de buitenlandse schuld van Rusland 420 miljard euro, eenderde van het bbp. Poetin zou dat net als Lenin in 1918 kunnen schrappen. Hoewel in Nederland wel in Russische aandelen wordt belegd (Gazprom, Lukoil, Sberbank en Norilsk Nickel), is dat op veel kleinere schaal dan in 1918. Nu worden de ex-werkster en de garderobejuffrouw vooral gestraft via de hogere gas-, olie- en broodprijs.