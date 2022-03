Wie zijn er dubbel gepakt door de box 3-heffing?

Als er met een wet iets mis gaat, lijkt het wel of vele andere wetten als dominostenen omver worden gekegeld.

Zo is het ook met het arrest van de Hoge Raad dat korte metten heeft gemaakt met de spaarderstaks. Vanwege de fictieve heffing in box 3 van de aangifte hebben tussen de 1 en 1,5 miljoen Nederlanders meer belasting moeten betalen dan dat ze aan rente-inkomsten hadden. Het is nu al het grote hoofdpijndossier voor staatssecretaris Marnix van Rij.

Maar het is ook een besmettelijke ziekte die andere ministeries treft. Zo heeft het ook gevolgen voor de Wet langdurige zorg, de Wlz, die de eigen bijdrage regelt van de mensen die in verpleeg- en verzorgingstehuizen zijn opgenomen. Deze eigen bijdrage wordt door de uitvoeringsinstantie CAK (voorheen Centraal Administratie Kantoor AWBZ) berekend op grond van het verzamelinkomen. Hieronder valt ook de fictieve heffing van box 3. Omdat bij veel ouderen de zogenoemde ‘opbrengst’ van het spaargeld het grootste deel van het inkomen vormt, kan dat behoorlijk oplopen. En dan wordt er ook nog een rendement van 4 procent door het CAK zelf meegenomen als vermogensinkomensbijtelling.

Mensen met veel spaargeld betalen daarom vaak een enorme eigen bijdrage voor die langdurige zorg, hoewel dat spaargeld een schip van bijleg is geworden. Iemand met 400 duizend euro spaargeld betaalt elke maand een eigen bijdrage van 2.400 euro, ook als er naast de AOW alleen maar een klein pensioen is. Iemand met 50 duizend vermogen en voor de rest dezelfde inkomsten, slechts 1.000 euro.

Reden is dat het huidige fictieve rendement op 400 duizend euro aan spaargeld uitkomt op 14 duizend euro. Daarnaast is er nog een vermogensinkomensbijtelling van 16 duizend euro. Dat is samen een inkomenspost van 30 duizend euro, die boven op de AOW en het pensioen komt. In werkelijkheid is niets van dit rendement genoten, als tenminste het volledige vermogen op een spaarrekening stond.

Nu de Hoge Raad de fictieve heffing om zeep heeft geholpen, zou de eerstgenoemde maandelijks 1.400 euro te veel hebben betaald. In een jaar tijd is dat 16.800 euro. En wie sinds 2017 in het verpleeghuis verblijft, zou voor 84 duizend euro zijn gedupeerd.

Natuurlijk kan het als een vorm van vermogensbelasting worden gezien. De mensen met een groot vermogen moeten bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis ook worden uitgekleed voordat de samenleving ervoor opdraait. Maar dat vindt de Hoge Raad in het geval van box 3 in strijd met de mensenrechten. Het is ook in dit geval nooit wettelijk dichtgetimmerd.

De vermogensrendementsheffing, vermeerderd met de vermogensinkomensbijtelling, is net Domino Day. Het is maar een van de dure dominostenen die in de toekomst bij andere ministeries kunnen omvallen door de uitspraak van de Hoge Raad die de politiek in verlegenheid heeft gebracht.

Geluk bij een ongeluk is dat deze zaak lekker wordt ondergesneeuwd door de oorlog in Oekraïne en de gascrisis. De dominostenen vallen wel, maar op een zachte ondergrond.