Wie zich van het Brusselse kruis los wil rukken, loopt zo veel verwondingen op dat een langdurig verblijf in een revalidatiecentrum wacht

Paddy Ashdown, een van de meest charismatische veteranen van de Britse politiek, schat de kans dat de Brexit niet doorgaat op 55 procent. Dit zei hij dinsdag in een interview met het FD. Nu is hierbij de wens de vader van de gedachte, want Ashdown is liberaal-democraat - de enige eurofiele partij in het Britse politieke landschap.



Maar de Brexit lijkt steeds verder weg te liggen, terwijl de deadline dichterbij komt. De positie van het kabinet van Theresa May wankelt na de val van haar vijfde minister, de praktische problemen stapelen zich op en de Britse economie is met een groei van 0,1 procent in de versukkeling geraakt.