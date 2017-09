Wie wordt er wijzer van een onafhankelijk Catalonië?

Een Catalaan heeft een hamer nodig om een spijker in de wand te slaan. Hij roept zijn zoontje en vraagt of die even bij de buurman een hamer wil lenen. Het zoontje komt na korte tijd terug: 'Papa, hij wil die hamer niet uitlenen. Hij zegt dat de hamers hem niet op de rug groeien.' 'Oké,' antwoordt de vader, 'pak dan mijn eigen hamer maar uit de gereedschapskist.'



Als Walt Disney beter had geweten, zou hij Dagobert Duck (in het Engels Scrooge McDuck geheten) niet uit Schotland hebben laten komen, maar uit Catalonië. In Spanje gaan talloze grapjes rond over de spreekwoordelijke zuinigheid van de Catalanen, net zoals in Engeland over de Schotten.