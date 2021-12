Wie trekt de stekker uit de coronasteun en durft de boodschap te brengen?

Politieke moed gevraagd. Wie durft de horeca, de evenementenbranche, de reisorganisaties en de culturele sector te vertellen dat de coronasteun wordt beëindigd? Dat de sectoren moeten krimpen en op zoek moeten naar andere verdienmodellen? Dat sluitingen en beperkingen vanwege de volksgezondheid inmiddels tot de normale bedrijfsrisico’s moeten worden gerekend? Moet het nieuwe kabinet, dat blijkbaar bijna klaar is, dat doen? Liever het demissionaire, zou ik denken.

Genereuze, economiebrede crisissteun heeft uitstekend gewerkt in de eerste maanden van de coronacrisis. Het grote probleem met dit type crisisbeleid is: wanneer houd je ermee op? En hoe? Inhoudelijk is het zo klaar als een klontje, politiek is het erg lastig.

Eerst de inhoud. Steunpakketten bevriezen de economie. Dat is in de eerste maanden ook precies de bedoeling. Geen massaal baanverlies, geen faillissementen, pas op de plaats. Ook al kost het klauwen vol belastinggeld, het is verstandig beleid.

Naarmate de tijd voortschrijdt, verandert het voordeel van bevriezing echter steeds meer in een nadeel. Er ontstaan gesubsidieerde zombiebedrijven en -sectoren, waar werknemers in dienst worden gehouden, terwijl gezonde bedrijven om mensen staan te springen. Het steunbeleid kost nog steeds veel belastinggeld, maar berokkent nu schade aan de economie in plaats van die te helpen. Dat is geen houdbare situatie. Dat moet stoppen.

Betekent dat dan het einde van die sectoren? Nee, maar krimpen zullen ze wel. Er zullen faillissementen zijn (en de inboedels en gebouwen zullen worden opgekocht). Werknemers zullen worden ontslagen (en zullen elders in de economie met open armen worden ontvangen).

Wie overleeft? Bedrijven die een ondernemingsmodel hanteren dat bestand is tegen periodieke sluitingen en andere virusgerelateerde restricties aan de bedrijfsvoering. Laten we ter illustratie een horecaonderneming nemen. Het huidige model gaat uit van twaalf maanden open per jaar. Het nieuwe model moet werken bij (zeg) negen maanden open. Gedurende die drie andere maanden zijn er wel vaste kosten (huur, afschrijving), maar geen variabele kosten die samenhangen met de omzet. Bij onverhoedse sluiting is er schade aan de (bederfelijke) voorraad. Voor personeel kan de onderneming twee kanten op redeneren. Alleen flexkrachten inhuren als de zaak open kan? Of juist vaste krachten aannemen die openstaan voor een jaaruren-afspraak, en die veel uren willen werken als de zaak open kan, maar vrij zijn als de zaak door de overheid gesloten wordt.

Kan dat uit? Nee, niet zonder meer. De omzet gedurende die negen maanden zal omhoog moeten. Hoe? Door de prijzen te verhogen. Alleen met een coronatoeslag op de prijzen reken je dit ondernemingsmodel rond. Maar dan kan het ook prima werken.

Voor de horecasector als geheel zullen de hogere prijzen betekenen dat er minder klandizie is. Ik zei al: een deel van de sector gaat failliet. Maar dan ontstaat er dus wel een nieuwe, gezonde situatie. Er zijn minder horecabedrijven, maar ze zijn economisch gezond en bestand tegen corona. De consument betaalt een coronapremie, maar de overheid hoeft van ons aller belastinggeld niet meer bij te springen.

De vraag is: wie durft de boodschap te brengen? Voor een pas aangetreden kabinet is dit geen fijne boodschap, want er zal vanuit de betrokken sectoren luidkeels worden geklaagd, wat ook zeer begrijpelijk is. Nee, het demissionaire kabinet zal als eerste de steen in de vijver moeten gooien. Het kan nog net.