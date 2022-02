Wie rolde stilletjes de oranje loper uit voor dat Facebookdatacentrum?

Het NFIA-hoofdkantoor in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het is zomer 2019 als er drie Amerikanen in Lelystad worden afgezet bij het kantoor van Horizon Flevoland, een van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen die Nederland telt en die buitenlandse investeerders proberen te verleiden hierheen te komen. De ene keer willen de investeerders een fabriek neerzetten, de andere keer een pakhuis. Nu gaat het om een datacenter, de Amerikanen zijn van Facebook.

‘We noemen dat factfindingtrips’, zegt Marco Smit, directeur van Horizon, de gesprekspartner van de Amerikanen. ‘We halen ze op bij Schiphol voor een programmaatje van een paar dagen langs verschillende locaties. Niet alleen mogelijke vestigingsplekken, maar soms ook langs de universiteit, andere bedrijven, fiscale experts. Zo proberen we Nederland te verkopen.’

Smit is een van de spelers van Invest in Holland, een netwerk van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Het netwerk is een combinatie van vooruitgeschoven posten in het buitenland en regionale kwartiermakers in het binnenland. De buitenlandse en binnenlandse posten sluiten naadloos op elkaar aan; zo was Smit eerst voor het NFIA gestationeerd in Boston en Dubai, voor hij bij Horizon in Lelystad belandde.

Sinds een paar jaar is er zelfs een Invest in Holland Academy, in zekere zin vergelijkbaar met het zogeheten diplomatenklasje van het ministerie van Buitenlandse Zaken – maar dan met economische charme als lesstof. Met het Invest in Holland Handbook in de tas gaan deze vertegenwoordigers internationaal de boer op. Elk jaar worden zo een paar honderd bedrijven naar Nederland gehaald; in 2021 investeerden die bijna 2,3 miljard euro en genereerden ze 13.400 arbeidsplaatsen.

Kantoren in achttien landen

Het NFIA is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze NFIA-ambtenaren, met 28 ‘buitenkantoren’ in achttien landen, zijn de eerste contactpunten voor bedrijven met interesse in de BV Nederland. Het is bij een van hun kantoren, in het consulaat in San Francisco, waar Facebook eind 2017 aanklopt. Daar, in een kamer vol met tulpen-logo’s wordt de ‘orange carpet’ voor het bedrijf uitgerold. ‘Your one-stop shop for success in the Netherlands’, is de slogan van het NFIA. ‘Het NFIA is het marketingbureau van Nederland, en wat wij verkopen is ons vestigingsklimaat’, zegt een betrokkene. ‘Onze opdracht: ga de wereld over en vertel dat Nederland een interessante plek is voor bedrijven.’ De diensten van het NFIA zijn voor buitenlandse bedrijven helemaal gratis, de ambtenaren worden met belastinggeld betaald.

Na het eerste contact probeert het NFIA-buitenkantoor zo’n geïnteresseerd bedrijf op een shortlist te krijgen bij het hoofdkantoor in Den Haag – zodat ze er ook daar werk van gaan maken. Bij Facebook, met al zijn status en potentie, is dat geen probleem. Datacenters zijn in die tijd onderdeel van de strategie; eerder al zijn Microsoft en Google binnengehengeld. ‘Via het hoofdkantoor van de NFIA kwam het via de mail bij ons en andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen binnen’, zegt Smit, in Flevoland. ‘Wie heeft er trek of ruimte in zo’n groot datacenter?’ Een paar regio’s bleken geïnteresseerd. ‘Het hoofdkantoor in Den Haag bundelt hun voorstellen tot een witboek en daarmee proberen ze het bedrijf in kwestie te verleiden in elk geval een keer in Nederland te komen kijken.’

Facebook komt. Smit: ‘Ze waren erg te spreken over Flevoland vanwege de ruimte, de windmolens, de beschikbaarheid van koelwater, de nabijheid van Amsterdam. Maar er waren toen nog geen concrete locaties. We hadden alle zes gemeenten aangeschreven, maar niemand had natuurlijk 166 hectare beschikbaar. Elke vierkante meter heeft al een bestemming. Dus we zeiden tegen het NFIA: helaas, het kan niet bij ons.’

Maar Facebook heeft de zinnen gezet op Flevoland. Het bedrijf neemt ingenieursbureau Arcadis in de arm om toch nog eens verder te kijken. Dat ziet een groot veld in Zeewolde, vlak bij een bestaand industrieterrein. Het is landbouwgrond, in handen van vier boeren en het Rijksvastgoedbedrijf, nog steeds eigenaar van de in 1968 drooggelegde zeebodem. Het land heeft al een bestemming, maar bestemmingsplannen kunnen worden gewijzigd, denkt de gemeente Zeewolde.

‘Toen hebben wij het weer opgepakt’, zegt Smit. Ook het NFIA verleent hand- en spandiensten: contacten leggen met het Rijksvastgoedbedrijf, contacten leggen met de collega’s bij Economische Zaken die over de aansluiting op het hoogspanningsnet gaan. Uiteindelijk speelt toenmalig minister Wiebes een doorslaggevende rol door Facebook een eigen aansluiting te geven – tegen het advies van zijn eigen ambtenaren in. In december 2021 geeft de gemeenteraad zijn fiat aan de wijziging van het bestemmingsplan.

In de schaduw

Het NFIA functioneert goed, concludeert een evaluatie over de periode 2010-2018. Met een jaarlijks budget dat gegroeid is tot 18 miljoen euro haalden ze in die acht jaar zo’n 1.800 bedrijven binnen, die 15 miljard euro beloofden te investeren en 60 duizend banen zouden creëren. Bij een enquête onder zevenhonderd binnengehaalde bedrijven zei een kwart dat zonder het NFIA de keuze op een andere land zou zijn gevallen.

Het NFIA werkt weliswaar in opdracht van Economische Zaken, maar de ambtenaren acquireren behoorlijk autonoom. ‘Het blijft een beetje een agentschap dat in de schemering werkt’, zegt Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar public affairs aan de Universiteit Leiden. ‘Er is niets tegen het paaien van bedrijven en van het Nederland aantrekkelijk maken. Maar hoe ze precies te werk gaan, is een vraag die gesteld moet worden. In feite is het een club die de belangen van grote ondernemingen behartigt, en vooral voor hen een aantrekkelijk land wil zijn. Het is de vraag of andere belangen – ruimte, energie, stikstof – daardoor wel zwaar genoeg gewogen worden.’

Het NFIA zegt dat het geen bevoegdheid heeft tot meewegen. ‘Dat gebeurt in de besluitvorming en latere vergunningverlening’, zegt een woordvoerder. ‘Het is in het geval van Facebook/Meta een lokale keuze dat men voor een datacenter opteert in plaats van landbouwgrond. Daar gaat het NFIA niet over.’

Het NFIA gaat bij het heupwiegen soms over de schreef, zeker op fiscaal vlak. Op de Invest in Holland-website staat dat Nederland ‘een ondersteunend fiscaal klimaat aanbiedt aan internationale bedrijven’. Onderdelen daarvan zijn ‘een breed scala aan belastingverdragen en speciale maatregelen voor expats’. Maar die ondersteuning vat het NFIA soms heel persoonlijk op.

Het NFIA betaalde een paar jaar geleden zogeheten ‘Going For Gold’-diners van de AmCham, de Amerikaanse Kamer van Koophandel, bleek uit documenten die via een WOB-verzoek van Follow The Money naar buiten kwamen. Een ambtenaar van het NFIA schoof zelfs aan bij het Tax Committee van AmCham. Toenmalig minister Wiebes zag dat in 2019 nog als onderdeel van een ‘dialoog’, en van de ‘signaalfunctie’ die het NFIA heeft, om uit te vinden wat er leeft. Maar toen uit de WOB-documenten bleek dat die ambtenaar ook buiten de commissie om sprak over ‘het agenderen van consequenties voor buitenlandse bedrijven van veranderende belastingregels’, besloot Wiebes’ opvolger Bas van ’t Wout vorig jaar dat het NFIA niet meer mag aanzitten bij de belastingcommissie van de lobby.

‘De betreffende NFIA-medewerker is hier formeel op aangesproken’, zegt een woordvoerder van het NFIA. ‘Daarnaast wordt de invulling van de signaalfunctie een nog prominenter onderwerp bij de jaarlijkse integriteitsbijeenkomsten van de NFIA en komt het sterker terug in de personeelsgesprekken.’

Onbekende voor de Kamer

Gelet op de Kamerdebatten en Kamervragen de afgelopen jaren heeft het parlement nauwelijks aandacht voor het agentschap. ‘We hebben eigenlijk geen zicht op wat het NFIA doet’, zegt Renske Leijten, Kamerlid voor de SP. Het NFIA brengt daartegenin dat de strategie (eerst gericht op datacenters, nu niet meer gericht op datacenters) wel degelijk in de Kamer is behandeld. Leijten: ‘Maar het gaat ook om de invulling daarvan. Daar zouden we veel meer over moeten horen.’

Hoogleraar Timmermans: ‘Het wordt ondemocratisch als zo’n agentschap zo de vrije hand heeft dat zelfs het ministerie het zicht verliest op wat er gebeurt. Laat de Kamer daar maar eens goed naar kijken. Het NFIA moet uit de schaduw.’

‘Toen ik bij NFIA zat joegen we op alle bedrijvigheid die iets opleverde’, zegt Smit. ‘Dat is wel gekanteld. Nu gaan we minder voor volume, en meer voor bedrijven die iets van waarde toevoegen aan Nederland.’

Datacentra zijn weliswaar onderdeel van de digitale infrastructuur, maar leggen veel beslag op de energievoorziening. Bovendien zijn NFIA en Economische Zaken de afgelopen jaren tot inkeer gekomen: Nederland is met de hoogopgeleide beroepsbevolking en uitstekende infrastructuur dusdanig aantrekkelijk dat het iets te kiezen heeft. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. En Nederland móét met de steeds schaarser wordende grond ook kiezen. Daarom stuurde Wiebes in 2020 een nieuwe strategie naar de Tweede Kamer, waarin hij aankondigde dat het NFIA voortaan op zoek zou gaan naar hoogwaardige bedrijven die bijdragen aan innovatie, verduurzaming en digitalisering. ‘We hebben geleerd tegen sommige bedrijven netjes nee te zeggen’, zegt een betrokkene.

Nieuwe koers

Na jaren de komst van datacentra over te hebben gelaten aan het NFIA en lokale overheden, trekt het nieuwe kabinet de regie weer naar zich toe. Datacentra zijn eigenlijk helemaal niet zo welkom. ‘Hyperscale datacentra leggen een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde’, staat in het regeerakkoord – waarmee het de afkeer bekrachtigt. Had Facebook nu aangeklopt, dan was het waarschijnlijk niet op de shortlist terechtgekomen. Minister Hugo de Jonge besloot woensdag nieuwe vergunningen voor grote datacenters voor negen maanden te blokkeren.

Het NFIA erkent ook dat schaarse ruimte een vraagstuk is. ‘We gaan in steeds vroegere fase samen met regionale partijen kijken, of het ook fysiek mogelijk is om een potentiële investering te huisvesten.’

Voor Zeewolde komt dat te laat. ‘Ik denk zelf nog steeds dat Facebook een enorme aanwinst is voor een jonge provincie als Flevoland, het gaat ons echt op de kaart zetten’, zegt Smit. ‘Maar inderdaad, het NFIA heeft sindsdien wel een afslag genomen.’