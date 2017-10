Wie nu een hypotheek kan omzetten moet zich Warren Buffett wanen

'Niets is zeker in deze wereld, behalve de dood en de belastingen', zo luidt een uitspraak die wordt toegeschreven aan de Amerikaanse staatsman Benjamin Franklin.



Maar ook dat is in 2047 niet meer zeker. Misschien heeft de mensheid zichzelf tegen die tijd vernietigd, zoals Stephen Hawking vreest. Misschien zijn mensen onsterfelijk of leeft een kwart van de aardbewoners onder Elon Musk op Mars. De aarde kan in zoveel staatjes zijn gefragmenteerd dat er altijd een belastingparadijs om de hoek is te vinden.