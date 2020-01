Wie nu al treurt om lege winkelstraten, kan zijn hart vasthouden: Amazon komt eraan

Amazon-distributiecentrum in het Duitse Werne. Beeld EPA

Wacht maar tot Amazon echt naar Nederland komt, kregen webwinkels als Bol.com, Coolblue en Zalando de afgelopen jaren tot vervelens toe te horen, dan zouden ze wat beleven! Het Nederlandse filiaal van de mega-onderneming (jaaromzet: bijna 253 miljard euro, meer dan het bruto nationaal product van Finland) is nu nog een lachertje. Maar ooit zou Jeff Bezos als een moderne Mozes de Nederlandse consument naar het beloofde land gidsen en dan zou de Nederlandse webwinkelier wel kunnen inpakken.

En ziet, het lijkt zomaar te gebeuren. Deze week kondigde de Amerikaanse websuper een uitbreiding aan van de productcategorieën op Amazon.nl. Nou is dat niet zo moeilijk. Het enige wat de consument nu kan kopen op het Nederlandse loket zijn boeken, boeken en nog eens boeken, naar keuze van papier of digitaal. Dus zelfs als de webwinkel alleen maar tandenstokers in zijn assortiment zou opnemen, zou dat al een uitbreiding zijn.

Opmerkelijker is dat Amazon zich nog steeds niet met het volle gewicht in de strijd om de Nederlandse markt gooit. Het stelt zijn platform open voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven die onder de paraplu van de Amerikaanse gigant hun spullen willen verkopen. De consument gaat naar Amazon.nl, bladert door de catalogus van Amazon.nl en rekent af bij de kassa van Amazon.nl. Maar op de doos die een dag later aan huis wordt bezorgd, prijkt een heel ander bedrijfslogo.

De vraag is zelfs of Amazon zijn eigen producten in de Nederlandse etalage gaat zetten. Zoals de Fire TV Stick, die internetvideo op het televisiescherm tovert, of de slimme, pratende Echo-luidsprekers. Of de Amazon Basics stofzuigerzakken en klerenhangers.

Naar het waarom van deze halve maatregelen is het gissen. De Amerikanen houden hun kaarten strak tegen de borst.

Duitse variant

De grote grap is evenwel dat Amazon al zeker vijf jaar hoog en droog in Nederland zit. De Nederlandse consument die naar het Duitse filiaal surft, krijgt in veel gevallen een volledig geautomatiseerde vertaling te zien van de Duitse productpagina. Hij kan al een lidmaatschap nemen op Prime, de premiumservice met gratis volgende-dag-bezorging, onbeperkte opslag voor digitale foto’s en kortingen op luiers en babyvoeding. Plus toegang tot het eigen tv-kanaal Fire TV, een Netflix-kloon waarop onder meer de oudgedienden van het BBC-programma Top Gear hun strapatsen voortzetten met The Grand Tour.

De Nederlander weet de snelste route naar Amazon dan ook allang te vinden, ondanks de Duitse wegomleiding. In de lijst van grootste onlineverkopers van digiretailmagazine Twinkle klom Amazon vorig jaar naar de zesde plaats. Het moest Wehkamp, Zalando, Albert Heijn, Coolblue en Bol.com nog voor zich dulden. De geraamde Amazon-omzet van 350 miljoen euro is nog bescheiden op de circa 5 miljard euro die we met zijn allen in een jaar in webwinkels uitgeven aan stoffelijke goederen. Maar hij groeit.

Een veel grotere grap – voor wie houdt van wrange humor – is dat het niet de Bol.commen, de Coolblues of de Zalando’s zijn die de komst van Amazon moeten vrezen. Althans zij niet alleen, constateren analisten van de Rabobank in hun recente kwartaalmonitor voor de retail en groothandel. ‘Naar onze mening is de impact veel groter, zijn de gevolgen veel breder en zal Amazon daarom de gehele Nederlandse retailsector (zowel online als fysiek) dwingen tot actie.’

De glazenbollenkijkers van de Rabo noemen dat overigens een positieve ontwikkeling, ‘want het gaat allemaal niet snel genoeg. De markt wacht op niemand en het verandervermogen van de Nederlandse retailsector is gering en traag.’ Wie nu al treurt om de lege etalages in de winkelstraten, kan zijn hart vasthouden. Er is een generatie consumenten opgestaan, stellen de analisten, die de middenstand al lang voor de computermuis heeft ingeruild.

Zal het zo’n vaart in Nederland niet lopen met Amazon omdat we liever voor Hollandse waar gaan? De marktmacht van de websuper is moeilijk te overschatten. De consument die in de markt is voor elektronica ziet Amazon in de prijsvergelijker van Tweakers steevast bovenaan staan met de goedkoopste aanbieding. Kijk voor de gevolgen daarvan even naar andere Europese landen waar het bedrijf al langer en harder aan de weg timmert. Het is nummer 1 in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Oostenrijk. De Mozes van de e-commerce heeft zijn tegenstanders daar allang door de Rode Zee laten verzwelgen.