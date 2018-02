Wie lost het mysterie van de zwakke dollar op?

De kwestie

Bitcoin, goud, euro, yuan of yen kunnen de positie van de dollar als enige echte reservevaluta van de wereld niet bedreigen. Bijna 80 procent van alle grensoverschrijdende betalingen gaat in dollars. Tweederde van de deviezenreserves in de wereld is in dollars belegd. De dollar zou een toonbeeld van stabiliteit moeten zijn. Maar het is een even grillige valuta als elke andere.