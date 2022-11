Wie krijgt de rekening van de verliezen op crypto?

Bij een belegging waarmee wat geld kan worden verloren, is deze mededeling verplicht: ‘Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is.’

Dat hoor je nooit bij de propaganda waarmee cryptomunten worden aangeprezen, terwijl daarmee het geld sneller wegsmelt dan een emmer ijs in een tropisch zwembad.

Een jaar geleden bereikte bitcoin zijn hoogste waarde: bijna 60 duizend euro. In de kranten verschenen verhalen over mensen die droomden van een bitcoin van een ton of zelfs een miljoen euro en een lange neus trokken naar de sceptici uit het establishment die renteloos hun euro’s op de bank hadden staan.

Er moeten een hoop mensen op de rijdende trein gesprongen zijn die zich een jaar later de haren uit het hoofd trekken. Bitcoin is nu 20 duizend euro waard. Alleen het aandeel Philips was een nog slechtere belegging. Ethereum, litecoin of hoe die duizenden andere cryptovaluta ook mogen heten, zijn eveneens in een diepe afgrond gestort.

Maar dat weerhoudt financiële bemiddelaars en zogenoemde influencers op sociale media niet nog fanatieker op de kansen te wijzen en mensen (vooral jongeren) aan te sporen hier nog meer geld in te steken. Bitcoin is in hun ogen nu zo goedkoop dat het een perfect moment is om in te stappen. Of ze komen met een andere theorie, concurrerende cryptovaluta nemen het heft in handen, zoals de dogecoin – het favoriete speeltje van de financiële manipulant Elon Musk.

Liefst twee miljoen Nederlanders hebben geld in een cryptomunt gestoken, deels gek gemaakt door hun omgeving en deels door sociale media. Ze kunnen het afschrijven, zo maakte De Nederlandsche Bank (DNB) maandag duidelijk. De enige hoop voor de gokkers in crypto is dat andere nog naïevere gokkers ze van de crypto verlossen. ‘De kans dat de bitcoin ooit geschikt wordt als betaalmiddel acht ik bijna nul’, zei directeur Olaf Sleijpen. De kans dat Excelsior kampioen van Nederland wordt is zogezegd groter.

Bitcoins en andere ‘ongedekte cryptomunten voldoen niet aan de drie kenmerken van geld, zoals de economieboekjes voorschrijven. ‘Ze zijn niet geschikt als betaalmiddel, oppotmiddel of rekeneenheid’, stelt de anders zo behoedzame DNB. Het is een ongereguleerde markt zonder enig toezicht waardoor fraudeurs vrij spel hebben.

Het probleem is dat de boodschap van DNB aan dovemansoren is gericht. De nieuwe generatie vertrouwt liever de propagandisten op sociale media, net zoals ze liever de populisten in de Tweede Kamer vertrouwen dan de gevestigde partijen.

En als bitcoin ooit terug is waar het op 2009 is begonnen – op nul – kloppen ze bij Radar of Kassa aan met een eis voor compensatie. En omdat er slechts een kale cryptokip resteert, zal de overheid aansprakelijk worden gesteld. Die heeft dan weer te weinig gedaan aan regelgeving. Of is vergeten een totaalverbod in te stellen.

Bij elke crypto-uiting in media die in Nederland kunnen worden geraadpleegd, zou verplicht een risico-indicator moeten staan die veel verder gaat dan die voor beleggingsproducten. ‘Wie dit koopt is voor 99,9 procent zeker zijn geld kwijt. En wij, de belastingbetalers, zullen dat niet vergoeden.’