Wie kijken we aan, de producent of de consument? De overheid

Vakantieaanbieder Corendon stond er deze week gekleurd op, kunnen we rustig stellen. Eerst klanten afleveren op een brandend Grieks eiland; hen dan terughalen naar Nederland onder achterlating van hun bagage; die bagage vervolgens naar Brussel brengen en de klanten laten weten dat ze hun koffers kunnen komen halen. Fijne vakantie gehad trouwens?

Misschien was het interview van de baas van Corendon in de krant van maandag nog wel schokkender voor veel lezers. Deze Steven van der Heijden zei hierin dat hij zich moreel verantwoordelijk voelt voor het klimaat. Maar ook dingen als: ‘Zolang de consument het wil, en wij mogen vliegen, zullen we gaan.’ De reisbranche is ‘hartstikke fossiel’. En: ‘Als wij ermee stoppen, neemt iemand anders het moeiteloos over.’

Zo’n interview roept de vraag op: moeten we, als het om het klimaat gaat, nou de producent boos aankijken, de aanbieder dus van de kooldioxide uitstotende vliegvakantie, of het oog richten op de consument die gedachtenloos de aarde opwarmt met z’n verwende vlieggedrag?

De neiging is, naar mijn waarneming, om de pijlen vooral te richten op producenten. Corendon heeft het gedaan. Maar ook Tata Steel. Shell uiteraard. Bedrijven die veel kooldioxide uitstoten hebben de publieke opinie tegen. Maar in de ‘publieke opinie’ acteert de mens als burger.

Twee seconden later zet de mens de burgerhoed af en de consumentenpet weer op en pakt de auto (waar nogal wat ijzer en staal in verwerkt is) en tankt die nog even vol op weg naar het reisbureau om een ‘weekje zon’ te boeken.

Er zijn economen, en ik behoor ook tot die school, die juist graag de macht van de consument benadrukken. Tata, Shell en Corendon bestaan bij de gratie van de consumentenvraag naar hun producten en diensten. Dat doen de bestuurders van dit type ondernemingen trouwens ook altijd. ‘Zolang de consument het wil …’, zegt Van der Heijden ook maandag weer.

Maar beide perspectieven zijn vals, of in elk geval weinig behulpzaam. We moeten niet in eerste aanleg kijken naar de producent, en evenmin naar de consument, maar naar de overheid. Mensen gaan niet op vliegvakantie om het klimaat te verpesten maar om even de zon te zien – wat deze zomer binnen Nederland inderdaad schier onmogelijk is. Ze rijden auto omdat ze ergens heen moeten – niet om het klimaat te verzieken. En voor die bedrijven geldt iets soortgelijks. Ze zijn er om vakantie-ervaringen te leveren, en brandstof en staal – dat het klimaat ermee verpest wordt is een bijproduct. Dit soort dingen noem je ‘externe effecten’ van productie of consumptie.

Het is eerst en vooral aan de overheid om die externe effecten te bestrijden. CO2-heffingen, CO2-belastingen, vliegbelastingen. Eventueel: geboden en verboden. De Corendon-topman zegt niets voor niets ‘…zolang wij mogen vliegen ….’. De overheid kan dat inderdaad gaan reguleren.

Als de overheid ervoor zorg draagt dat de kosten van externe effecten worden doorbelast, komen ze terecht in de prijs van producten en diensten. Vliegvakanties, fossiel autorijden en staal gebruiken wordt dan allemaal prijziger dan nu. En dus zal de vraag van consumenten naar deze diensten en producten afnemen; het aanbod zal navenant inkrimpen.

Laat producenten vooral hun beste beentje voorzetten; laten we dat als consument ook proberen. Maar voor echt klimaatbeleid hebben we toch eerst en vooral de overheid nodig.