Wie is de man die uw tienerdochter kleedt met Shein, de snelstgroeiende webwinkel ter wereld?

De Amerikaanse singer-songwiter Tinashe in mei dit jaar bij het 'SHEIN Together Fest' in de Amerikaanse stad Los Angeles. Beeld Getty

Shein is de naam, uit te spreken als She In: het snelstgroeiende e-commercebedrijf ter wereld dat in 220 landen hofleverancier is van jonge, kooplustige meisjes en vrouwen. Shein is een mer à boire aan hippe niemendalletjes, voor minder dan de helft dan ze bij Zara of Mango kosten – denk aan broeken voor 7 euro en jurken voor een tientje. Maar zo bekend als de naam van de app en site in een decennium is geworden, zo mysterieus is de man achter het merk.

Xu is zijn achternaam, en hij werd in 1984 geboren in de Chinese provincie Shandong. De geheimzinnige oprichter van Shein gaat met de verschillende voornamen Yangtian, Chris en Sky door het leven. In de eerste jaren van deze eeuw houdt hij zich voor het Chinese bedrijf Alldao bezig met SEO: zoekmachineoptimalisatie. Daarna bestiert hij met partners Wang Xiaohu en Li Peng (de latere oprichter van Shein-concurrent Romwe) de website Dianwei, die goedkope namaakspullen verkoopt en handig gebruik maakt van de consumentendata die dat oplevert.

Bruidskleding

In 2009 begint hij, zonder de inmiddels uitgezwaaide Xiaohu en Peng, met de online verkoop van bruidskleding die hij op maat laat maken met behulp van afmetingen die klanten zelf aanleveren. In 2012 koopt Xu de domeinnaam sheinside.com, die hij in 2015 verkort tot shein.com en waarmee hij in nog geen tien jaar tijd monsteromzetten weet te behalen.

Dat roept een hoop vragen op, allereerst in Azië. Nieuwssite KrASIA.com, gewijd aan startups en techbedrijven in China, Zuidoost Azië en India, probeert een interview te regelen met mystery man Xu, maar krijgt nul op het rekest. Als de KrASIA-verslaggever vraagt om dan op z’n minst een pr-persoon te spreken te krijgen, laat Xu weten dat hij vrij is om alles over Shein te schrijven wat hij wil, maar dat hij aangeklaagd zal worden als er maar iets in staat wat niet klopt.

Van het lijvige, driedelige artikel Decoding Shein, dat KrASIA daarna noodgedwongen zonder informatie uit eerste hand over Shein schrijft, wordt de lezer gelukkig toch een stuk wijzer. Ook publicaties van zakensite The Business of Fashion en zakennieuwsbrief Notboring brengen het nodige aan het licht. Dat Xu in 2007 afstudeerde aan de Qingdao Universiteit van Wetenschap en Techniek bijvoorbeeld, en daarna verkaste naar Nanjing, de hoofdstad van de provincie Jiangsu. Research- en developmentafdelingen zijn gevestigd in de steden Shenzhen, Guangzhou en Hangzhou aan de Chinese oostkust, dichtbij de fabrieken die de kleren produceren, wat het snel en makkelijk schaken maakt.

Weldoordachte strategie

Wat opmerkelijk is: Shein laat de kleding in kleine plukjes van honderd stuks per ontwerp maken. Daar hebben kledingfabrieken doorgaans een broertje dood aan. Hoe meer soortgelijke massa, hoe makkelijker doorjakkeren immers, maar Xu heeft een streepje voor omdat hij goed, trouw en tijdig betaalt. Dat van die kleine plukjes is weldoordacht. Als een item niet scoort, blijft Xu niet met onverkochte bulk zitten. Als een item wél scoort, kunnen er snel nog meer varianten gemaakt worden, in andere kleuren, met een langer mouwtje of ander zoompje, dat werk.

Dankzij Xu’s achtergrond in data-analyse weet hij precies wat de klant wil. Zijn belangrijkste hulpje is niet een gewiekste creatieveling, maar Google Trend Finder. Wordt er veel gegoogeld op ‘kant, ‘ruit’ of ‘lila’ dan geeft hij het ontwerpteam de opdracht om daar vol voor te gaan, en als de cijfers zijn gelijk (weer eens) bewijzen, dan volgt er nog een hausse aan geruite lila items met kant. Bij Shein heeft niet de ontwerper de broek aan, maar de klant. En dat blijkt te lonen.

Snelheid

Door die voorkennis en die nabijheid van de fabrieken kan Shein bovendien sneller schakelen dan het licht. Ter vergelijking: bij een gerenommeerd modelabel als Prada of Paul Smith zit er drie maanden tussen ontwerp- en leveringsfase. Bij fast fashionketens als Zara en H&M duurt de reis van ontwerptafel naar winkel drie weken. Bij de real-time fashion van Shein duurt dat tripje maar drie dagen tot een week voor wat bewerkelijker items. En dat, bezweert Shein onder het kopje ‘Sociale Verantwoordelijkheid’ op zijn site, met bovengemiddelde salarissen voor de werknemers, die in een veilige, schone, gelukkige en productieve omgeving werken.

Het laatste geheim achter het succes van Shein is een toevalstreffer: de covidpandemie. Terwijl wereldwijd stenen winkels dichtgingen en textielfabrieken op hun gat lagen, draaide bij Shein de productie door. In de Pearl River Delta, waar het gros van de Sheinkleding gemaakt wordt, viel de covid-uitbraak alleszins mee. Tel daarbij op dat overal ter wereld jongeren zich stierlijk verveelden en de hele dag thuis op hun telefoon zaten te koekeloeren.

Shein manifesteerde zich precies daar, op Tiktok, Pinterest en Instagram. Met advertenties en via micro-influencers: jonge meiden met tien- of twintigduizend volgers die poseren in gratis Sheinkleding en hun gevolg mogen trakteren op een kortingscode. Wie eenmaal klant is bij Shein is letterlijk en figuurlijk verkocht. De grote keus en de enorme snelheid waarmee steeds weer nieuwe items worden aangeboden, tot banaanvormige hoofddeksels voor katten aan toe, blijkt verslavend. Een snelsnackbuffet dat nooit leeggevreten raakt.