Wie is Bill Hwang, de gearresteerde belegger die miljarden aan geleend geld in rook liet opgaan?

Zijn persoonlijk vermogen ging in een jaar tijd van 1,5- naar meer dan 35 miljard dollar, en nu, ruim een jaar later, riskeert Bill Hwang (58) een gevangenisstraf van 380 jaar. De oprichter van het in maart 2021 ter ziele gegane Archegos Capital Management is vorige week, samen met zijn financieel directeur Patrick Halligan, aangeklaagd voor marktmanipulatie en andere frauduleuze praktijken. En dat voor iemand die zichzelf ooit omschreef als ‘een klein kind dat denkt: ‘Waar kan ik investeren om onze God te behagen?’’

De rechtszaak die begint op 19 mei gaat evenzeer over de gerenommeerde zakenbanken die massaal geld hebben geleend én verloren aan Hwang. Want: door Bill gingen zij met de billen bloot. De geraamde verliezen van onder meer Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura en Deutsche Bank liggen in totaal rond de 10 miljard dollar.

In een notendop waar het verkeerd is gegaan: Archegos manipuleerde de koersen van bedrijven waarin het belegde, en het loog daarover tegen de banken en effectenhuizen die bij deze transacties waren betrokken. Niet echt christelijk van Hwang, wiens Koreaanse vader een pastoor was en zijn moeder missionaris.

Familiekapitaal

Misschien lieten die banken zich misleiden door wat er op de doos stond. Officieel was het in 2013 opgerichte Archegos een family office, zeg maar een voorzichtige rentmeester van familiekapitaal dat naar de volgende generaties moet gaan. Dat het familiekapitaal van Hwang zelf kwam, had alarmbellen moeten doen afgaan. Net als de niet zo voorzichtige groei van het fonds. In minder dan tien jaar tijd ging het beheerd vermogen van 200 miljoen dollar naar bijna 36 miljard dollar.

Bovendien wisten de banken welk vlees ze in de kuip hadden met Hwang, die economie heeft gestudeerd aan de universiteiten van Californië en Carnegie Mellon. In 2012 moest hij zijn beleggingsfonds Tiger Asia Management opheffen na een veroordeling voor handel met voorkennis in Chinese bankaandelen. Ondanks die bedenkelijke reputatie kon Hwang bij Archegos met bankleningen tot 160 miljard dollar aan posities innemen.

Hwang speculeerde vooral op de koersstijging van een beperkt aantal media- en techaandelen. Van sommige van die bedrijven kocht hij meer dan 70 procent van de aandelen, zoals bij het Chinese online-bijlesbureau GSX Techedu. In de praktijk stuurde hij door meer bij te kopen de koers, en dus de waarde van zijn beleggingen, omhoog.

Hoe kan het dat niemand doorhad hoeveel risico’s Hwang nam? Normaal gezien moet een belegger zijn positie publiek bekendmaken zodra een bepaald percentage van het aandelenbezit in een onderneming is overschreden. Maar Archegos nam niet alleen aandelen over van andere beleggers, het kocht ook financiële instrumenten van zakenbanken die de koers van het aandeel nabootsen.

Banken verdienden aan die dienstverlening mooi geld . Om zich in te dekken tegen verliezen, namen ze dikwijls de onderliggende aandelen zelf in portefeuille. Die verschenen dus niet op de balans van Archegos zelf. Hwang beloofde elke zakenbank dat zij de enige was met wie hij dergelijke deals deed, maar in de praktijk zaten ze zo dus allemaal in dezelfde aandelen.

Koersdaling

Het liep helemaal verkeerd toen begin 2021 ViacomCBS – waarvan Archegos meer dan 50 procent bezat – nieuwe aandelen wilde uitgeven. Het mediabedrijf wilde zo profiteren van de recente verdrievoudiging van zijn aandelenkoers, een gevolg van de coronapandemie die streamingdiensten razend populair had gemaakt bij beleggers. Een groep aandeelhouders zag het niet zitten om toekomstige winsten te verdelen over meerdere mondjes, en verkocht haar stukken.

Daardoor daalde de koers stevig, waarop Archegos geld verschuldigd was aan de banken. Geld dat het niet had. Toen de banken eenmaal doorhadden wat er aan de hand was, brak er paniek uit. Zij verkochten halsoverkop de aandelen die ze voor Hwang hadden aangehouden en droegen zo bij aan de koersdalingen die het doodsvonnis van Archegos betekenden. Sommige banken konden de verliezen nog beperken, andere kregen grote klappen. Een daarvan is Credit Suisse, dat met een kater van zo’n 4 miljard euro bleef zitten.

De grote vraag is hoe Hwang kon geloven dat dit niet zou eindigen in tranen. Zijn aandelenbelang was zo hoog dat een ‘pump and dump’ (een heilloze hype creëren om vervolgens te verkopen en met het geld en de noorderzon te verdwijnen) in de praktijk onmogelijk was. Een van de theorieën is dat hij juist probeerde om speculanten die hadden ingezet op een koersdaling klem te zetten, en zo de koers van zijn beleggingen verder omhoog te krijgen.

Hopelijk wijst de rechtszaak uit wat het juiste antwoord is. Hwang pleit overigens op alle elf aanklachten onschuldig.