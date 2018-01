Maar wie betaalt de rekening? En wie profiteert van de deal? Het politieke spel binnen de PvdA over de positie van Kamerlid William Moorlag, oud-directeur van de Drentse sociale werkplaats, is de afgelopen weken breed uitgemeten in alle media, inclusief de uitkomst hiervan. Maar nu de kwestie is afgehandeld - de schikking die is getroffen tussen de FNV en het Sociale Werkbedrijf Alescon - is het speuren naar informatie. En de columnisten vallen plotseling stil. Gelukkig bent u wel geïnteresseerd in de inhoud, en ben ik uw nederige dienaar.



Wie profiteert? In het kort: de betrokken uitzendkrachten én de FNV.