WeWork zou een kantoorrevolutie ontketenen, maar gaat nu bijna ten onder

Twee werkplekhuurders trekken in een nieuw kantoor van WeWork in Londen. Beeld Richard Baker / Getty

WeWork moet mensen helpen om ‘een waarachtig leven te leiden’, en voorkomen dat ze spijt hebben op hun sterfbed. Zo probeerde de verhuurder van kantoren en gedeelde werkplekken zich op zijn hoogtepunt te verkopen aan beleggers. Vleierige zakenbanken die hoopten geld te verdienen aan WeWork vergeleken oprichter Adam Neumann met Moeder Theresa en Steve Jobs.

Die gloriedagen zijn al een tijdje achter de rug. Nu zijn er ‘substantiële twijfels’ of WeWork kan doorgaan, zo waarschuwde het bedrijf dinsdag bij de bekendmaking van de resultaten van het tweede kwartaal. Die waren niet goed. WeWork leed een nettoverlies van bijna 400 miljoen dollar (365 miljoen euro).

Daarmee blijven de verliezen zich op elkaar stapelen. Bovendien kampt WeWork met een grote uitstroom van huurders. De komende twaalf maanden wil het bedrijf via onderhandelingen met vastgoedeigenaars de huurkosten verlagen. Daarnaast moeten de inkomsten omhoog, en wil WeWork extra geld ophalen. Een huzarenstuk.

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

De hoop dat het ergste achter de rug was na een schuldherschikking in maart is ijdel gebleken. Toen daalde de schuldenlast met 1,5 miljard dollar. Schuldeisers verlengden terugbetalingstermijnen, en de holding Softbank, de belangrijkste aandeelhouder van WeWork, liet een vordering van 1 miljard dollar omzetten in aandelen. Het flexwerkbedrijf was toen al gedegradeerd tot penny stock, aangezien de koers onder de 1 dollar was beland.

Adam Neumann

Niet eens zolang geleden was WeWork een van de meest waardevolle start-ups van de Verenigde Staten. Het presteerde dat in een periode waarin het zo goed als gratis was om te lenen, en waarin Softbank, van de Japanse ondernemer Masayoshi Son, miljarden investeerde in jonge ondernemers die met veel branie en bluf werkten aan ‘schaalbare’ verdienmodellen.

Een van die hemelbestormers was Adam Neumann, een Israëlisch-Amerikaanse zakenman die een in essentie ordinair verhuurbedrijf wist te verkopen als een techplatform. Terwijl het bedrijfsmodel toch geen hogere wiskunde was: grote gebouwen huren, ombouwen tot hippe locaties met kleine werkplekken, en verhuren tegen een hogere prijs.

‘You, my friend, are full of shit’, zei Neumanns latere vrouw Rebekah Paltrow op hun eerste date. De anekdote komt uit het boek Billion Dollar Loser van Reeves Wiedeman, dat het wedervaren van WeWork en Neumann beschrijft. ‘Elk woord dat uit je mond komt is fake’, voegde Paltrow daar aan toe. Een paar maanden later was ze zelf helemaal omgepraat. ‘Ik wist dat er geen grenzen zaten aan zijn potentieel. Ik wist gewoon dat hij de man zou zijn die, hopelijk, de wereld zou helpen redden.’

Kuala Lumpur

Neumann breidde WeWork op hoog tempo uit, onder aanmoediging van Son. In december 2017 opende het bedrijf zijn tweehonderdste locatie, een verdubbeling in een jaar tijd. Bij een gesprek over het al dan niet openen van een kantoor in Kuala Lumpur vroeg Neumann aan een WeWork-bestuurder: ‘Is dat een stad of een land?’

Toen Neumann in 2019 de boer op ging om WeWork aan een beursnotering te helpen, schepte hij graag op tegen potentiële beleggers dat zijn bedrijf nog nooit een vestiging had moeten sluiten. Betekende dit dat er in een heel decennium nooit een vergissing was gemaakt, wou een analist weten. De boodschap was duidelijk: WeWork was onvoldoende kritisch op wat het aan het doen was.

Met de plannen voor de beursgang klapte het luchtkasteel ineen. Van de vijf ‘key performance indicators’ in het prospectus van WeWork ging er niet één over rentabiliteit, en dat terwijl het document bijna evenveel pagina's telde als Moby Dick. Beleggers schrokken van de ontdekking dat WeWork 219 duizend dollar per uur verloor. De verhoopte waardering van 47 miljard dollar werd bijgesteld naar een meer realistische 9 miljard. De beursgang werd afgeblazen, en Neumann kreeg een oprotpremie van een paar honderd miljoen dollar.

Corona

Het nieuwe management probeerde orde op zaken te stellen, maar de uitbraak van de coronapandemie betekende een nieuwe klap. Veel kantoren van WeWork waren maandenlang zo goed als leeg; op het dieptepunt bedroeg de bezettingsgraad 46 procent. Het zou twee jaar duren voor het opnieuw even druk was in de WeWork-kantoren als aan het eind van 2019.

In oktober 2021 slaagde WeWork er dan toch in om naar de beurs te trekken. Een succes is dat niet gebleken, ook al is ceo Sandeep Mathrani met de botte bijl door de kosten en huurcontracten gegaan. De koers van het aandeel is met 95 procent gezakt, de beurswaarde ligt nog maar rond de 450 miljoen dollar. Afgelopen mei maakte Mathrani bekend dat hij er na drie jaar mee ophield. WeWork wordt nu geleid door een interim-ceo, David Tolley.

Heeft WeWork nog een toekomst? Volgens het bedrijf zou de coronapandemie op termijn positief uitpakken voor zijn verdienmodel. Vanwege het vaker thuiswerken, en meer werken op afstand, zouden werkgevers minder tuk zijn op langdurige huur van kantoren, maar eerder kiezen voor de flexibele modellen van WeWork. Misschien. Maar daar valt nu dus nog weinig van te merken, aangezien het bedrijf deze week zelf verklaarde dat er meer klanten zijn vertrokken dan verwacht, terwijl er zich minder leden dan verwacht hebben aangemeld. Het tij moet keren voor WeWork, en snel.