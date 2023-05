Wetsvoorstel Kaag: iedereen moet ook in de toekomst zonder extra kosten en in de buurt contant geld op kunnen nemen

Minister Kaag wil wettelijk regelen dat grote banken onder meer voldoende geldautomaten aanhouden. Beeld Bas Czerwinski / ANP

De afspraken over de toegang tot contant geld zijn tot nu vooral vrijwillig en vastgelegd in het Convenant Contant Geld. Dat is in april vorig jaar ondertekend tussen de vier grootste banken in Nederland (ING, Rabobank, ABN Amro en de Volksbank), consumentenorganisaties, ondernemers en De Nederlandsche Bank (DNB).

Toch vindt minister Kaag die afspraken te vrijblijvend. Ze komt tot die conclusie na een onderzoek dat is uitgevoerd door PwC in opdracht van haarzelf en DNB. Op basis van vrijwilligheid vrezen Kaag en DNB dat de mogelijkheden om contant geld te gebruiken te veel af zullen nemen. Volgens de recentste cijfers uit 2021 waren er een kleine vijfduizend geldautomaten in Nederland. Vier jaar eerder waren dat er nog bijna achtduizend.

Hoewel het gebruik van contant geld in de afgelopen jaren sterk is afgenomen, ziet Kaag dat een belangrijk deel van de samenleving nog altijd niet zonder kan. 20 procent van de aankopen in winkels of horeca wordt cash afgerekend. Een op de dertien Nederlanders is afhankelijk van contant geld, met name kwetsbare mensen in een lastige financiële situatie, zoals bepaalde groepen ouderen.

Kaag ziet ook andere voordelen van contant geld. Als er een storing is in het elektronische betaalverkeer, kunnen consumenten en ondernemers terugvallen op cash. Bovendien is het met contant geld gemakkelijker om uitgaven bij te houden en kinderen te leren omgaan met geld. Contant geld is bovendien de ‘enige vorm van publiek geld’ en brengt daarmee ‘vertrouwen in het financieel systeem’, aldus Kaag.

Banken willen kosten besparen

Daarom zal ze in de komende tijd werken aan een wettelijk kader. De drie grootste banken (ING, ABN Amro en Rabobank) hebben de verliezen op contant geld al weten terug te dringen van 779 miljoen euro in 2005 naar 273 miljoen euro in 2021 door hun automaten samen te voegen onder de noemer Geldmaat. Maar Kaag zegt dat de banken nog verder willen besparen en vreest daarom dat vrijwilligheid niet meer genoeg is om een basale infrastructuur voor contant geld te garanderen.

De discussie over geldautomaten hangt overigens niet alleen samen met de kosten. Ze zijn ook vaak doelwit van plofkraken. Sinds 2019 is het aantal plofkraken door gerichte maatregelen echter flink afgenomen. Zo maken inkt- en lijmcapsules het geld bij een plofkraak onbruikbaar en zijn veel automaten ’s nachts gesloten. Toch wil minister Kaag nog kijken of de veiligheid verder kan verbeteren door wettelijke eisen.

Maximaal vijf kilometer

De inhoud van de wet moet grotendeels overeenkomen met het convenant. Zo moet er voor bijna iedere Nederlander een geldautomaat beschikbaar blijven binnen een straal van vijf kilometer. Ook mogen er geen directe kosten gerekend worden aan particulieren voor het opnemen van geld. Wel mogen er bepaalde kosten worden doorberekend via bijvoorbeeld het betaalpakket van alle klanten. Voor zakelijke opnames en stortingen mag een redelijke vergoeding worden gevraagd.

De basisinfrastructuur geldt alleen voor de grootste banken, omdat zij met Geldmaat de enige aanbieder van een landelijk dekkend netwerk zijn. Bovendien hebben ze gezamenlijk 85 procent van alle betaalrekeningen in Nederland.

De banken wordt gevraagd zich aan het vorig jaar gesloten convenant te houden totdat de wet van kracht wordt. Het convenant geldt in principe tot 2027. Wel is afgesproken dat in juli 2023 de afspraken kunnen worden herzien. Aan het eind van dit jaar wil Kaag het wetsvoorstel af hebben.