Werknemers schatten hun AOW-leeftijd vaak te laag in

Demonstranten op het Malieveld. Beeld EPA

Iets meer dan de helft van de mensen die dicht tegen hun pensioen zitten, is ‘heel erg boos’ over de recente verhoging van de AOW-leeftijd, blijkt uit het onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Kène Henkens, hoogleraar Veroudering, Levensloop en Pensionering aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en een van de onderzoekers, is verrast hoe langdurig die woede blijkt. ‘We hebben deze groep ook in 2015 onderzocht. Naarmate ze dichter bij hun pensioen komen, zien we een groei bij de groep die zegt ‘erg boos’ te zijn over de onverwachte stijging van hun AOW-leeftijd.’

Een van de redenen dat mensen hun AOW-leeftijd verkeerd inschatten, is het voorgenomen beleid om vanaf 67 jaar de AOW-leeftijd te koppelen aan de levensverwachting. Volgens NIDI-onderzoeker Harry van Dalen gaat dat ten koste van de zekerheid van werknemers. ‘Je creëert zo veel frustratie en ontevredenheid. Een vast baken wordt node gemist.’

Gabriëlla Bettonville, woordvoerder van budgetinstituut NIBUD, herkent dit. ‘Mensen weten vaak niet hoeveel pensioen ze gaan krijgen en vanaf welke leeftijd. Ze zijn met het nu bezig, informatie over later komt gewoon nog niet binnen.’

Uit eerder NIDI-onderzoek in 2016 blijkt dat mensen zich vaak vlak voor de eindstreep overvallen voelen, op een moment dat ze hun werk steeds zwaarder beginnen te vinden. Het onderzoek laat zien dat meer dan 60 procent van de laagopgeleide 60-plussers zijn werk lichamelijk zwaar vindt en dat ruim de helft van alle 60-plussers zijn werk als stressvol beschouwt.