Werknemers Philips willen vertrekregeling niet mislopen en kamperen op kantoor

78 mensen moeten weg bij de fabriek, deels gedwongen, deels met een regeling. Dertien medewerkers wilden per se een plekje op de intekenlijst veiligstellen. Dus brachten ze de nacht door op kantoor.



De vestiging van Philips Lighting in Turnhout produceert lampen voor onder meer straatverlichting, stadions en winkels. In 2013 vierde Philips nog trots de mijlpaal van 200 miljoen verkochte CDM-lampen, keramische metaalhalidelampen die werken op geïoniseerd gas en elektriciteit. De ontwikkeling en productie vond al twintig jaar in Turnhout plaats.



Maar dat was toen. Nu produceert Philips vooral ledlampen in Azië. En dus moeten er dit jaar 78 mensen weg bij de Belgische fabriek: 10 procent van het personeelsbestand. De ontslagen werden in november al aangekondigd. Sindsdien is het bedrijf in gesprek met de vakbonden.



Dat overleg is tot ieders tevredenheid verlopen, laat een woordvoerder van Philips weten. 'Ons beleid is om zo weinig mogelijk mensen buiten de boot te laten vallen bij de herstructurering.' Hij bevestigt dat een groepje werknemers op kantoor heeft overnacht om maandagochtend als eerste in te kunnen tekenen voor de regeling. Dit zouden mensen zijn die al een baan elders hebben weten te vinden en de handdruk van Philips niet wilden missen.