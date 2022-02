Werknemers in de horeca gaan betere tijden tegemoet, lonen stijgen flink

Terras in Tilburg. Beeld Rob Engelaar / ANP

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en FNV Horeca en CNV Vakmensen bereikten vrijdag een akkoord over een nieuwe cao voor dit jaar en 2023. Vakkrachten die nog niet op hun eindloon zitten, krijgen per 1 april een loonsverhoging van 3,4 procent en van 2 procent per 1 januari 2023. Werknemers boven het eindloon en die 24 maanden in dienst zijn, ontvangen een loonsverhoging van 2 procent per 1 april en van nog eens 2 procent per 1 januari 2023. De lonen van jongeren tot 21 jaar gaan met 10 tot 20 procent omhoog.

Bovenop de loonstijging wordt per 2023 een vaste periodiek van 2 procent toegepast als de werknemer een vol kalenderjaar dezelfde functie heeft. Ook is er meer aandacht voor de werk-privébalans. De partijen spreken van een belangrijke stap nu de door corona geplaagde horeca staat te springen om personeel. ‘Eerst een dikke lockdown en dan toch bereid zijn tot 3,4 procent loonsverhoging. Ik ben onder de indruk’, zei CNV-onderhandelaar Jacqueline Twerda.