Werkloosheid daalt, maar is nog altijd hoger dan vóór crisis: vooral mannen vinden moeilijk baan

De werkloosheid daalt sinds 2014, maar dat percentage is nog niet zo laag als voor de economische crisis. In november 2017 was 4,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos, tegen 3,6 procent in november 2008. Het grootste verschil tussen toen en nu doet zich voor onder mannen tussen de 25 en 44 jaar oud. Vlak voor het uitbreken van de crisis zat 0,9 procent van hen zonder werk. Nu is dat 3,2 procent.



Dat laatste percentage is nog geflatteerd, omdat het aantal 25- tot 44-jarige mannen dat de zoektocht naar werk heeft opgegeven in die negen jaar bijna is verdubbeld. En die groep 'ontmoedigden' op de arbeidsmarkt telt niet mee in de statistieken. In het derde kwartaal van 2008 maakte 4,7 procent van de mannen tussen de 25 en 44 geen onderdeel uit van de beroepsbevolking. Op dit moment zoekt 8,3 procent niet meer naar werk. Dit zijn niet allemaal gedesillusioneerden: ook renteniers, huismannen en studenten vallen in deze groep.