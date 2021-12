Werkgevers terughoudend met loonsverhoging – die ze bovendien willen kunnen terugdraaien

Zorgpersoneel tijdens een door FNV georganiseerd zorgprotest in Amsterdam UMC. Beeld Joris van Gennip

Dit schrijft de Algemene werkgeversvereniging (AWVN), namens VNO-NCW en MKB Nederland, in de werkgeversvisie op de cao-onderhandelingen van komend jaar. De werkgeversorganisaties voelen weliswaar de druk van de vakbeweging om de cao-lonen te verhogen, maar zijn hier met de huidige, onzekere economische vooruitzichten niet happig op.

De arbeidsvoorwaardennota geldt als richtsnoer van werkgevers bij het cao-overleg en is de tegenhanger van de cao-nota die de FNV rond Prinsjesdag presenteert. De Awvn is adviseur van werkgevers bij het cao-overleg en lid van de lobbyorganisaties van werkgevers, VNO-NCW en MKB Nederland.

Werkgevers keren zich in de nota fel tegen de FNV-voorstellen. De vakbeweging wil ‘automatische prijscompensatie’ (apc), en een vaste loonsverhoging voor iedereen – centen in plaats van procenten. ‘Werkgeverskoepels raden af om apc-afspraken in de cao op te nemen’, schrijft de Awvn, ‘Voor de betreffende cao’s betekent apc het einde van passende loonafspraken: niet de specifieke bedrijfssituatie bepaalt dan de structurele cao-loonstijging, maar het landelijke inflatiecijfer – iets waarop de werkgever geen invloed heeft.’

Beloningsverhoudingen

Ook een vast bedrag als loonsverhoging voor iedereen moet het ontgelden. Dat komt ‘erop neer dat de minst verdienende werkenden een relatief hoge loonstijging krijgen’. De beloningsverhoudingen raken volgens de Awvn dan verstoord. Voor werkgevers die veel laagbetaalde werknemers hebben, kunnen de loonkosten dan zo hard stijgen dat de productie niet meer loont. Werkgevers leggen de bal voor koopkrachtverbetering van laagbetaalden bij het kabinet. Dat moet zorgen voor lastenverlichting.

Als er dan toch loonsverhogingen worden afgesproken in cao’s dan wil de Awvn die voorzien van een ‘openingsclausule’. Daarmee willen werkgevers voorkomen dat de loonkosten oplopen als zich een ‘extreme noodsituatie of crisis voordoet waardoor op bedrijfsniveau sprake is van (omzet) verlies’. Werkgevers verwijzen naar de coronacrisis waardoor zij met dit voorstel komen. ‘Het bleek tijdens de coronacrisis vaak niet mogelijk om terug te komen op eerder gemaakte afspraken over loonsverhogingen. Het is dan ook verstandig om loonafspraken, waar nodig, te voorzien van een ontbindende openingsclausule. Op die manier is te voorkomen dat de loonkosten verder oplopen als zich opnieuw een extreme noodsituatie of crisis voordoet.’

De Awvn wijst erop dat onder de cao’s die in 2022 verlopen veel cao's zijn ‘die (vlak) voor de coronacrisis tot stand zijn gekomen in de context van hoogconjunctuur’. ‘Het ‘wrange’ is dat in die cao’s doorgaans flinke loonstijgingen zijn overeengekomen, maar dat er tijdens de lockdown geen afspraken te maken waren met vakbonden om de eerder afgesproken loonstijging uit- of af te stellen. In die gevallen is er, hoewel de economie aantrekt, in het komend cao-overleg geen of slechts beperkte ruimte voor loonstijgingen.’

Dilemma

Werkgevers worstelen nu met een dilemma. ‘Enerzijds is de omzet nog niet terug op het pre-coronaniveau of is het omzetverlies nog niet ingelopen, anderzijds belemmert het actuele personeelstekort het verzilveren van de omzetkansen die voortvloeien uit de gunstige economische ontwikkelingen en de post-corona-inhaalvraag.’

De personeelskrapte geeft de vakbeweging weer rugwind bij de looneisen. In een andere publicatie geeft de Awvn aan dat 90 procent van de werkgevers kampt met personeelskrapte, vooral in techniek, productie, ict, logistiek en commercie. In reactie bieden werkgevers hun mensen een ‘aanbrengpremie’ voor nieuwe collega’s en loonsverhogingen binnen de cao-schalen.

Opvallend is dat het tekort aan MBO-opgeleiden het grootst is. In hun cao-nota noemt de Awvn stages als mogelijkheid om kennis te maken met potentiële jonge werknemers en talenten aan zich te binden. ‘Met stageplaatsen en leerplekken (BBL) krijgen jongeren een indruk van hoe het er in de werkpraktijk aan toe gaat. Tegelijkertijd krijgt de werkgever inzicht in wat jongeren allemaal kunnen en wie aankomende talenten zijn.’

Ondanks die behoefte aan stagiaires, blijkt het voor jongeren lastig om een stageplek te vinden waarmee zij hun praktijkopleiding kunnen afronden. Dat geldt met name voor jongeren met een migratieachtergrond.