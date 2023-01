Werkgevers stutten geldproblemen van personeel met coaches en bonussen, en dat doet wat met de werkverhouding

Roy Korbijn werkt in een verpleeghuis. Door de hoge inflatie heeft hij moeite om rond te komen. Beeld Elisa Maenhout

Bezuinigen op boodschappen deed hij altijd al, maar door de hoge inflatie moet zorgmedewerker Roy Korbijn (29) steeds meer dingen laten. ‘Laatst heb ik een tandartsafspraak afgezegd, omdat ik wist dat ik de rekening niet kon betalen.’ Een salarisverhoging zou helpen. In plaats daarvan kregen Korbijn en zijn collega’s uit het verpleeghuis in Noord-Scharwoude een cadeaubon voor boodschappen.

Met een publieke zorginstelling als werkgever snapt Korbijn dat de middelen beperkt zijn. Zoals veel zorgmedewerkers werkt hij parttime, maar nu heeft hij gevraagd of hij meer uren kan werken. ‘Ik ben blij dat ik van 32 naar 36 uur per week kan, maar het voelt niet als een vrijwillige keuze.’ Of zijn collega’s met dezelfde problemen kampen, weet Korbijn eigenlijk niet. ‘Daar praten we niet over.’

Korbijn is zeker niet de enige werkende die moeite heeft om rond te komen. Uit recent onderzoek van Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, blijkt dat driekwart van de bedrijven financiële problemen signaleert bij personeel. Bijvoorbeeld doordat ze om extra uren vragen, een voorschot willen op het salaris of zich langdurig ziek melden. Bovendien krijgt de helft van de werkgevers te maken met schuldeisers die beslag leggen op het loon van werknemers; de meest ondubbelzinnige indicatie van geldproblemen, zij het een vrij late.

Extra's

Nu door de torenhoge inflatie en stijgende energieprijzen de geldzorgen toenemen, onderneemt een groeiend aantal bedrijven actie. Zo’n driekwart van de werkgevers doet iets ‘extra’s’ om medewerkers te ondersteunen, meldt werkgeversorganisatie AWVN op basis van eigen onderzoek. Het gaat voornamelijk om eenmalige bonussen (40 procent) of hulp van een budgetcoach (38 procent). Ook biedt een klein deel een hogere reiskostenvergoeding.

Sommige bedrijven gaan nog een stap verder. Zoals ING, die medewerkers naast een bonus gratis advies biedt voor het verduurzamen van hun woning. Of een hogeschool in Brabant – die niet met naam in de krant wil, om niet de indruk te wekken het voor de publiciteit is – waar het bestuur onlangs besloot de energierekening te betalen voor collega’s die in de problemen dreigen te raken.

Op het eerste gezicht barmhartige initiatieven, maar volgens organisatiepsycholoog Kilian Wawoe kleven er ook nadelen aan financiële ondersteuning van de baas. ‘Je schept bepaalde verwachtingen die je niet altijd kunt waarmaken. Sommige werknemers krijgen immers enorme energierekeningen, terwijl anderen nauwelijks last hebben van de inflatie.’

Bovendien kan het wegvallen van de tijdelijke hulp tot frustratie leiden, stelt Wawoe. ‘Mensen vinden het vaak niet meer dan normaal dat zij iets krijgen, maar als ze het weer kwijtraken roept dat boosheid op. Kijk maar naar Schiphol, waar werknemers massaal vertrokken toen de zomerbonus verdween.’

Dure leaseauto

Ook hoogleraar arbeidsrelaties Evert Verhulp (Universiteit van Amsterdam) vermoedt dat de zakelijke relatie kan vertroebelen wanneer werkgevers financieel advies of geld geven. ‘Zeker bij kleinere bedrijven, waar de werkgever en werknemer direct samenwerken.’

Toch zijn er volgens Verhulp geen juridische redenen om terughoudend te zijn met financiële hulp. ‘In feite is het niet heel anders dan een werkgever die zegt: ‘Hé, ben je nog tevreden met je werk? Wil je niet eens een coach spreken? Dan regel ik dat.’ De werknemer is niet verplicht om daar iets mee te doen.’

Voor de Brabantse hogeschool is de impact op de arbeidsrelatie in ieder geval geen aanleiding om het gulle aanbod in te trekken. ‘Natuurlijk zou het vreemd zijn als iemand geld vraagt en daarna nog in een dure leaseauto rijdt’, zegt de woordvoerder. ‘Misschien zou ik er zelfs wat van zeggen, maar uiteindelijk ken je niet het hele verhaal en je wil die collega toch uit de problemen helpen.’

Schaamte

Tot op heden is die hulp het nog niet nodig geweest. Wel hebben enkele medewerkers gebruikgemaakt van de mogelijkheid om met een budgetcoach te spreken. Dat mensen niet massaal in de rij staan voor financiële hulp, heeft volgens AWVN te maken met het heersende taboe rond geldzaken. ‘Het is voor bedrijven vaak moeilijk om te zien welke werknemers het echt nodig hebben. Soms krijg je via via aanwijzingen, maar mensen kloppen niet vaak zelf aan’, stelt woordvoerder Jannes van der Velde. Het onderzoek van Wijzer in Geldzaken bevestigt dat: circa 80 procent van de ondervraagde HR-medewerkers liet weten dat werknemers het gesprek uit de weg gaan omdat ze zich schamen.

Als HR-manager bij schoonmaakbedrijf CSU kent Karola Hooijer die schaamte maar al te goed. ‘Soms kan een werknemer opeens niet meer naar een klus toe’, vertelt ze. ‘Later blijkt dan dat die niet genoeg geld heeft om de benzine voor te schieten.’ Het bedrijf besloot jaren geleden al een budgetcoach in te schakelen, omdat bij 10 procent van de circa 16 duizend medewerkers beslag werd gelegd op het loon. ‘Nu is dat nog maar 3 procent’, vertelt Hooijer trots.

Toch ziet ze ook bij CSU de geldzorgen weer toenemen door de verslechterde economische omstandigheden. ‘Natuurlijk kunnen we kiezen voor een eenmalige tegemoetkoming, maar dat neemt onderliggende problemen niet weg. Een budgetcoach heeft een langdurig effect.’

Hooijer is dan ook blij dat meer bedrijven een financiële coach in de arm nemen. ‘Het is vervelend dat meer werknemers geldstress hebben, maar hierdoor worden financiële problemen bespreekbaar op de werkvloer. Dat is een belangrijke stap.’

Zoethoudertjes

Maar alleen het bespreekbaar maken lost de geldproblemen niet op. ‘Het is mooi dat werkgevers zich zorgen maken’, stelt organisatiepsycholoog Aukje Nauta, ‘want dat betekent dat ze hun medewerkers zien als mensen van vlees en bloed in plaats van een productiemiddel.’ Tegelijkertijd zijn alle maatregelen volgens haar vooral ‘doekjes voor het bloeden’.

Nauta pleit daarom voor loonsverhogingen. Net als FNV, de grootste vakbond van Nederland. ‘Al die maatregelen zijn zoethoudertjes, geen oplossingen’, zegt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. ‘Zonder loonsverhogingen zitten mensen die structureel te weinig verdienen over een paar maanden alsnog in de problemen.’

Zorgmedewerker Roy Korbijn kan dat bevestigen. ‘Het is leuk dat ik een cadeaubon krijg, maar dat helpt niet met mijn vaste lasten.’ Om de geldzorgen echt op te lossen, moet Korbijn dus vooral meer geld gaan verdienen. Al die eenmalige uitkeringen en budgetcoaches kosten bedrijven wat hem betreft vooral schaarse tijd. ‘Het is fijn als mijn leidinggevende zich om mijn geldzorgen bekommert, maar dat zou helemaal niet nodig moeten zijn. De baas moet zich bezighouden met de bedrijfsvoering, niet met de vraag of ik mijn huur wel kan betalen.’

Grootschalige loonsverhogingen zijn volgens werkgeversorganisaties AWVN, MKB en VNO-NCW onverstandig, omdat dit de inflatie in de hand zou werken. FNV noemt dat een ‘leugenachtig verhaal’. ‘De lonen moeten op peil blijven en zonder loonsverhogingen is dat niet mogelijk. Van een loon-prijsspiraal is bovendien nog lang geen sprake’, stelt vicevoorzitter Boufangacha. Ook De Nederlandsche Bank stelde onlangs dat het risico op loon-prijsspiraal beperkt is.