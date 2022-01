Werkgevers krijgen een CO2-meetplicht: hoeveel stoot het personeel uit op weg naar het werk?

File op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Beeld Freek van den Bergh

Reist u naar het werk met de auto, het ov, de fiets of de apostelpaarden? En, als u de auto neemt, hoe zuinig is uw wagen dan precies?

Als het aan het kabinet ligt, zullen veel werkgevers deze vragen binnenkort aan hun personeel moeten gaan stellen. Het kabinet wil namelijk dat werkgevers met honderd of meer personeelsleden voortaan bijhouden hoeveel CO2 werknemers uitstoten bij het forenzen van en naar hun werk. Deze meetplicht moet een klimaatwinst opleveren van een miljoen ton minder CO2-uitstoot in 2030. Het bedrijfsleven is niet onverdeeld gelukkig met de maatregel: die zou resulteren in meer papierwerk, en bovendien vragen oproepen over de privacy van werknemers.

De CO2-meetplicht moest eigenlijk ‘begin 2022’ ingaan, stond althans drie jaar geleden aangekondigd op pagina 72 van het Klimaatakkoord. Door de lange kabinetsformatie is de ‘normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’ echter nog niet in werking getreden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwacht nu dat dit per 1 januari 2023 het geval zal zijn.

‘De laatste puntjes worden nu op de i gezet om te worden besproken in de ministerraad. De verwachting is dat de regeling in het begin van het tweede kwartaal naar de Tweede Kamer gaat’, aldus een woordvoerder van het ministerie. De meetplicht was een belangrijke pijler onder het Klimaatakkoord, waarmee het kabinet-Rutte III de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent wilde hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. In het nieuwe regeerakkoord is dit doel inmiddels opgeschroefd tot 60 procent.

De Bovag, de branchevereniging voor autoverkopers, vreest voor de lastendruk van de maatregel. ‘We snappen dat er iets moet gebeuren aan het klimaat en dat werkgevers daar hun steentje aan moeten bijdragen. Onze handtekening staat niet voor niets onder het Klimaatakkoord’, zegt een woordvoerder. ‘Maar we hebben twijfels bij de uitvoerbaarheid. Het gaat om werkgevers vanaf honderd medewerkers. Dat zijn lang niet allemaal supergrote bedrijven. Dit levert enorm veel extra werk op.’ Moeten werkgevers bijvoorbeeld gaan eisen van werknemers dat zij een rittenadministratie gaan voeren, waarin ze precies bijhouden welke kilometers ze privé of voor werk maken, vraagt de Bovag zich af.

Zowel werkgeversvereniging VNO-NCW als de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) dringen er bovendien op aan dat de meetplicht niet de privacy van werknemers mag schenden. Werknemers zijn vrij om te kiezen hoe ze naar hun werk gaan, vindt de VNCI. ‘Het opvragen van informatie over het vervoermiddel kan als schending van de privacy worden gezien.’ Laat staan wanneer werkgevers hun personeel proberen te beïnvloeden of ze toch niet beter een elektrische auto kunnen nemen, zo vindt de branchevereniging.

In eerste instantie hoeven bedrijven de CO2-uitstoot van hun werknemers alleen nog maar te meten. Vanaf 2026 komt er mogelijk ook een limiet per werkgever voor de hoeveelheid broeikasgassen die hun werknemers uit mogen stoten bij zakelijke reizen en woon-werkverkeer.