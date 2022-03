Werkgevers en overheid kunnen samen het inflatieprobleem oplossen

Werkgeversbaas Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, preekte deze week in het FD hel en verdoemenis. Nederland zou afkoersen op een jaren-zeventig-scenario: hoge inflatie gekoppeld aan stagnatie. Dat er vooralsnog geen aanleiding is om dit te vrezen maakt haar blijkbaar niet uit. Vakbonden eisen intussen volledige compensatie van werkgevers voor de gestegen (energie)prijzen.

Laten we onderzoeken of we kunnen helpen een oplossing te vinden voor de inflatie-ellende. Dat is nodig, want niet alleen de polder geeft niet thuis. Het kabinet weet het ook niet goed wat te doen. In de kranten lees ik dat het kabinet overweegt de accijns op benzine te verlagen, en de btw op energie van het hoge naar het lage tarief te brengen. Dat zou (extreem) ondoelmatig beleid zijn. Van deze maatregelen, immers, zouden óók (of juist) mensen met een hoog inkomen profiteren.

Wat moet het doel zijn van de oplossing? Het compenseren van de laagste inkomens (tot een nader te bepalen grens) voor de gestegen (energie)prijzen. Waarom niet iedereen compenseren? Omdat dat niet kan. Van de gestegen prijzen wordt Nederland armer, de koek wordt kleiner, en van een kleinere koek kun je nu eenmaal niet voor iedereen grotere porties snijden.

Hoe kunnen we dit doel bereiken op een doeltreffende en doelmatige manier? Door tussen kabinet, werkgevers en vakbonden de taken te verdelen. Mensen met de laagste inkomens hebben werk of een uitkering. Laten werkgevers en vakbonden zich bekommeren om de werkenden met een laag inkomen; de overheid om de mensen met een uitkering.

De overheid kan simpelweg een Periodieke Uitkering Kostenstijgingen invoeren, de PUIK. Deze puike maatregel bestaat uit een vast bedrag in euro’s. De hoogte is gekoppeld aan de energieprijzen. De PUIK wordt automatisch weer nul euro als de energieprijzen dalen naar een nader te bepalen ‘normaal’ niveau. De PUIK staat vanaf bijvoorbeeld komende maand gewoon op het ‘loonstrookje’ van alle (minimum)uitkeringen in Nederland. Je kunt erover twisten of de PUIK moet gelden voor alle uitkeringen. Doe dat gerust. Het gaat even om de kern van de oplossing: het rijk compenseert de uitkeringsgerechtigden.

Het is aan werkgevers en vakbonden om de laagbetaalde werkenden te helpen. Dat kan op analoge wijze. De sociale partners kunnen afspreken dat werkgevers, los van alle specifieke cao’s, de laagstbetaalde werknemers een Tijdelijke Inkomensondersteuning Poetin-ellende uitkeren; de TIP. Ook de TIP is een eurobedrag; ook de TIP wordt automatisch nul als de energieprijzen normaliseren. Voor laagbetaalde zzp’ers geldt de TIP ook. Ook de TIP kan vanaf volgende maand gewoon op de loonstrook staan, of automatisch worden bijgeboekt op de factuur van de zzp’er.

Wie gaat dat allemaal betalen? De PUIK komt uit de schatkist, dus daar moet dekking voor worden gezocht. Welke dekking ook wordt gekozen, die komt er uiteindelijk op neer dat we meer belasting gaan betalen. De PUIK herverdeelt inkomen van relatief rijke naar relatief arme huishoudens. Kernwoord: solidariteit.

De TIP gaat, in elk geval in eerste instantie, ten laste van de winst van ondernemingen. Het is wel een heel stuk goedkoper dan algehele prijscompensatie voor alle werkenden, dus tel uit je winst. En werkgevers kunnen de betaalde TIP natuurlijk ook proberen terug te verdienen, via hogere prijzen én bij toekomstige cao-onderhandelingen.

De combinatie van PUIK en TIP compenseert alle laagstbetaalden voor het koopkrachtverlies door gestegen (energie)prijzen, doeltreffend én doelmatig.

Zo maar doen dan.

Frank Kalshoven is directeur van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.