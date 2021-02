Werkgevers dromen van groener, inclusiever en welvarender Nederland in het jaar 2030 (met soepeler ontslagrecht)

Het MBO hout en Meubelerings college in Rotterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Andere standpunten in het manifest Ondernemen voor brede welvaart die de werkgevers al langer huldigen zijn meer aandacht voor exacte en technische opleidingen, meer geld naar de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) en meer ruimte voor aandelenopties van starters en scale-ups.

VNO-NCW en MKB-Nederland spreken van ‘een nieuwe koers’. ‘Behalve economische groei stelt het bedrijfsleven een inclusieve samenleving – met werk en gelijke kansen – en een duurzame leefomgeving als prioriteit’, aldus het manifest. De werkgeversorganisaties halen een beroemd citaat aan van de Amerikaanse president John F. Kennedy: ‘Vraag niet wat het land voor jou kan doen, maar wat jij voor je land kan doen.’

De werkgeversorganisaties stellen een aantal doelen voor 2030. Zo moet iedere Nederlander ‘inkomenszekerheid’ hebben en zijn de grote verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen dan ‘substantieel’ verminderd. Het manifest rept van ‘gemiddeld 20 procent meer materiële welvaart’, en die welvaartstoename ‘wordt breed gedeeld’.

Nederland is in 2030 verder ‘goed op weg’ om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Verder moet Nederland ‘koploper worden in de circulaire economie’ en ‘één van de meest concurrerende en innovatieve economieën ter wereld’. Hiernaast zal het bedrijfsleven in 2030 wereldwijd ‘verschil maken in het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties in 2015 opstelde’.

Weinig concreet

De toekomstvisie bevat naast wensen en voornemens weinig concrete voorstellen. Waar de werkgevers wel hun standpunt lijken te veranderen, stellen ze grenzen aan hun goedertierenheid. Zo zijn de werkgevers bereid tot verhoging van het minimumloon, maar ‘moet wel worden voorkomen dat dit een opdrijvend effect heeft op het totale loongebouw en de loonkosten’. Ook moeten voorafgaand aan de verhoging de zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag worden afgeschaft.

De investeringen die nodig zijn om alle plannen en wensen te realiseren komen uit op jaarlijks 20 miljard euro vanaf 2025, aldus het manifest. Daarvan brengt het bedrijfsleven 10 miljard op, hoewel de werkgevers er wel van uitgaan dat een deel van de jaarlijks klimaatkosten (5 miljard) worden afgedekt met geld uit de Bedrijfsgerelateerde Investeringskorting (BIK).

Dat is een alternatieve aanduiding voor de Baangerelateerde Investeringskorting, een belastingdouceurtje voor ondernemers dat vorig jaar november ondanks bezwaren van de Raad van State en het Centraal Planbureau (CPB) door de Tweede Kamer werd gejaagd.

Vakbonden welwillend

De vakbonden staan welwillend tegenover de werkgeversd

romen voor 2030. ‘VNO-NCW doet met deze nieuwe, verfrissende koers een duidelijke handreiking naar de vakbonden’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij hoopt dat er ‘meer zekerheid en bescherming voor werkenden’ komt, nu de economie op zijn gat ligt door de coronacrisis.

Ook Milieudefensie reageert positief op de ‘ommezwaai’. ‘Goed dat nu ook VNO-NCW erkent dat investeren in werkgelegenheid neerkomt op investeren in verduurzaming van onze samenleving’, zegt directeur Donald Pols. Hij voegt eraan toe dat de grote bedrijven ‘een belangrijke eerste stap’ kunnen zetten door een eerlijke CO2-heffing te steunen, ‘waarbij de vervuiler betaalt en het midden- en kleinbedrijf niet langer de rekening betaalt voor de CO2-opslag van Shell en BP’.